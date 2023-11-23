Остановка строительства и возможный снос четвертого моста пугают депутатов в Новосибирске

На ноябрьской сессии регионального парламента депутаты попросили доложить им о ситуации с четвертым мостом.

— Если официальные органы не дают информацию, то ее дают все остальные. Ситуация с мостом: хотелось бы понимания, что там вообще происходит. Та информация, которая появилась вчера, о том, что колоны поехали, что мост технически не пригоден и как бы его не пришлось сносить — она пугает, ― заявил Вячеслав Илюхин.

— Все знают, что фирма «ВИС» съехала, что офис пустой и кроме охраны там никого нет. Это очень тревожный факт и хотелось бы получить достоверную информацию от официальных источников. Пусть ответят, что это все вранье, чтобы мы успокоились, ― настаивает депутат.

Народный избранник предполагает, что информация выглядит правдоподобно, так как ранее уже пришлось сносить две концессионные школы в Новосибирске из-за ошибок в строительстве фундамента.

Спикер Заксобрания Андрей Шимкив сообщил, что хотелось бы услышать ответ на этот вопрос в ходе сессии.

Напомним, на минувшей неделе ГК «ВИС» сообщила, что остановила стройку четвертого моста из-за проблем с финансированием. В Минстрое области эту информацию опровергли и заявили, что все вопросы будет решаться в судебном порядке.

Пока сроки сдачи моста — первый квартал 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что трафик через четвертый мост должен составлять 68 тыс автомобилей в сутки. Иначе Новосибирской области придется компенсировать разницу концессионеру из бюджета.