Остановка строительства и возможный снос четвертого моста пугают депутатов в Новосибирске

На ноябрьской сессии регионального парламента депутаты попросили доложить им о ситуации с четвертым мостом.
— Если официальные органы не дают информацию, то ее дают все остальные. Ситуация с мостом: хотелось бы понимания, что там вообще происходит. Та информация, которая появилась вчера, о том, что колоны поехали, что мост технически не пригоден и как бы его не пришлось сносить — она пугает, ― заявил Вячеслав Илюхин.
— Все знают, что фирма «ВИС» съехала, что офис пустой и кроме охраны там никого нет. Это очень тревожный факт и хотелось бы получить достоверную информацию от официальных источников. Пусть ответят, что это все вранье, чтобы мы успокоились, ― настаивает депутат.
Спикер Заксобрания Андрей Шимкив сообщил, что хотелось бы услышать ответ на этот вопрос в ходе сессии.
Напомним, на минувшей неделе ГК «ВИС» сообщила, что остановила стройку четвертого моста из-за проблем с финансированием. В Минстрое области эту информацию опровергли и заявили, что все вопросы будет решаться в судебном порядке.
Пока сроки сдачи моста — первый квартал 2024 года.
Ранее редакция сообщала о том, что трафик через четвертый мост должен составлять 68 тыс автомобилей в сутки. Иначе Новосибирской области придется компенсировать разницу концессионеру из бюджета.
Фото пресс-службы Заксобрания Новосибирской области
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