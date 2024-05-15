«Спайдермен на минималках»: экстремал залез по балконам на 8 этаж в Новосибирске

Новосибирец без страховки поднялся с первого по пятый этаж по балконам 12-этажки в микрорайоне «Стрижи». Его удалось запечатлеть на камеру мобильного телефона очевидцу из соседнего здания.

— У нас чувак вон лезет на восьмой этаж, — говорит автор видеозаписи, опубликованной в Телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

Экстремалу удалось добраться до 8 этажа. Отметим, что запись оборвалась на 5 этаже.

В паблике новосибирцы активно обсуждают произошедшее.

— Отличная физическая подготовка. — Спайдермен на минималках. — К суперниндзе готовится.

Причины такого поступка остались за кадром. Возможно, что у этой истории будет романтическое продолжение и выяснится, что на балконе его ждала любимая. Но есть вероятность и более банального объяснения: сибиряк просто потерял ключи от квартиры и не захотел взламывать дверь.

Ранее редакция сообщала о том, что бочка «Биохимресурс, город Винница, Украина» обнаружена под Новосибирском.