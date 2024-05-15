Владимир Путин утвердил новый состав правительства

Накануне, 14 мая, президент России Владимир Путин подписал указы о назначении членов правительства.

В результате переназначения произошел целый ряд изменений.

В частности, Денис Мантуров, 12 лет занимавший должность главы Минпромторга, стал первым вице-премьером. Экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов назначен министром промышленности и торговли.

Бывший глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев занял пост курирующего АПК вице-премьера. Министерство сельского хозяйства вместо него возглавила первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут.

Вместо Николая Шульгинова на пост министра энергетики назначен бывший губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Министром спорта стал экс-губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Министром транспорта назначен экс-губернатор Курской области Роман Старовойт. Занимавший эту должность Виталий Савельев занял должность зампредседателя правительства РФ.

Андрей Белоусов назначен министром обороны РФ. Сергей Шойгу, который занимал эту должность 12 лет, стал секретарем Совета Безопасности.

Многие министры из силового блока, отставку которых ранее пророчили некоторые эксперты, остались в своих креслах. Так, например, пост сохранил министр МВД Владимир Колокольцев, который возглавляет ведомство с 2012 года. Вопросов к этой службе у президента нет.

Сохранил место и директор ФСБ Александр Бортников. Возглавлять СК по-прежнему будет Александр Бастрыкин.

Ранее редакция сообщала, что Путин переназначил полпреда в Сибирском федеральном округе.