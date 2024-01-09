Спасатели достали упавшего в 50-метровый овраг жителя Новосибирска

В Советском районе Новосибирска спасатели вытащили мужчину из оврага глубиной 50 метров.

— Спасательно-поисковые работы проходили 8 января с 19:32 до 21:09 на улице Терешковой на территории Ботанического сада в 5 километрах от дороги, — говорится в сообщении группы «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении так же отмечается, что 20-летний пострадавший был дезориентирован, когда угодил в глубокий ров.

Спасенного сибиряка доставили до дороги и передали друзьям и сотрудникам полиции.

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