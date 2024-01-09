За новогодние праздники совершено 300 преступлений в Новосибирской области

За новогодние выходные произошло несколько случаев убийств в Новосибирской области. Об этом сообщил руководитель Главного управления МВД по Новосибирской области Андрей Кульков на оперативном совещании в правительстве.

Всего за несколько дней этого года зарегистрировано 300 преступлений.

— Это на 14 преступлений меньше, чем в 2023 году за аналогичный период, – отметил Кульков.

За эти выходные произошли восемь убийств. Это на одно больше, чем в прошлом году.

Также в МВД отмечают рост числа преступлений с использованием информационных технологий — 66 (+19 к прошлому году).

Из 300 преступлений было раскрыто порядка 60%.

Андрей Кульков обратил внимание на то, что благодаря системе по распознаванию лиц было поймано девять преступников.

Ранее редакция сообщала о том, что Бастрыкин взял на контроль ограбление пассажира таксистом-мигрантом в Новосибирске.