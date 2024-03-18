Спасатели эвакуировали подростка из оврага в Новосибирске

Травмированного подростка вызволили из оврага специалисты спасателей МАСС. Случай произошел вчера вечером, 17 марта. 16-летний юноша звал на помощь в овраге на улице Миргородской.

— Как пояснил подросток, он оступился и упал, — говорится в сообщении спасателей МАСС.

Упав в овраг, парень сломал шейку бедра. Из-за этого он не мог самостоятельно подняться и начал привлекать к себе внимание прохожих.

Спасатели эвакуировали упавшего, после чего вместе с бригадой скорой помощи наложили шину. На это все у спасателей ушло менее часа. Парня передали медикам для госпитализации.

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