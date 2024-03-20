Повышение рисков пожаров ожидается в мае и апреле в Новосибирской области

В мае и апреле ожидается повышение пожароопасности в Новосибирской области. Эксперты Рослесхоза разработали предварительный прогноз температурных аномалий и осадков на территории России.

— Ежегодно 90% лесных пожаров весной — дело рук человека. Это и неосторожное обращение с огнем, плохо потушенный костер, искры из неисправной техники, выжигание травы на полях и у дачных участков, которое запрещено законом, — отметил Иван Советников, руководитель Рослесхоза в рамках пресс-конференции, посвященной подготовке к пожароопасному сезону.

По данным Россельхоза, в марте зона риска возникла в 11 субъектах РФ, в апреле — в 24 субъектах, в мае — 34 субъекта попали под угрозу.

— По предварительному прогнозу пожарной опасности риски возникновения лесных пожаров будут сохраняться и в летний период на территории Сибири и Дальнего Востока, а также возможны в сентябре, — подчеркнул Кирилл Провин, и. о. начальника Авиалесоохраны.

Ранее редакция сообщала о том, что в лесах Новосибирской области расширяют сеть видеокамер для контроля за пожарами.