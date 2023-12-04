Спасатели измерили толщину льда в Новосибирске

Спасатели МАСС измерили толщину льда на водоёмах Новосибирска. Самый прочный лед образовался на Обском море — 15 см. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Отмечается, что это вдвое тоньше, чем год назад. Для безопасного движения по льду его толщина должна быть не менее не менее 60 см. Если установятся стабильные минусовые температуры, то к концу декабря ледяной слой должен приблизится к норме.

— Из-за аномально тёплой погоды не замёрзла река Обь. Лишь в немногих местах лёд достигает безопасного минимума в 5 см. На затоне и устье Ини образовалась ледовая корочка в 10-15 см, — говорится в сообщении.

Как отмечают спасатели, на акваториях пока небезопасно. Специалисты напомнили о том, что в период ледостава нельзя выходить на поверхность рек и озер. Особенно это касается любителей зимней рыбалки и детей, оставленных без присмотра взрослых.

Ранее редакция сообщала о том, что рыбаков, плавающих на льдине, эвакуировали в Новосибирской области.