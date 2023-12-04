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Мэр взял паузу по вопросу об отставке главы дептранса Васильева в Новосибирске

  • 04/12/2023, 11:10
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Мэр взял паузу по вопросу об отставке главы дептранса Васильева в Новосибирске
В итоге вопрос сняли с рассмотрения на декабрьской сессии горсовета.

Председатель постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрей Гудовский на декабрьской сессии горсовета Новосибирска рассказал об итогах рассмотрения на комиссии докладов заместителей мэра и руководителей департаментов муниципалитета об итогах работы за 10 месяцев 2024 года.

Он напомнил коллегам, что больше всего вопросов у депутатов вызвала работа транспортного департамента.

При этом горсовет не хочет открывать в онлайне выступления кандидатов на пост мэра с программами, предлагая познакомиться с ними потом, на сессии.

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— Не был реализован пилотный проект по уборке и содержанию улиц города, система уборки до сих пор не изменена. Хотя три района в рамках пилотного проекта, когда полномочия по уборке были переданы в администрации районов, показали эффективность этой системы, — отметил Гудовский. — Мы на протяжении 3 лет рекомендуем провести модернизацию уборки в городе. В том виде, как она проводится сейчас, это неприемлемо. В течение 3 лет наши рекомендации не выполняются.  Это не просто грубое нарушение в части неисполнения рекомендация горсовета, мэрия не справляется с реализацией полномочий по уборке и содержанию города, а это является нарушением федерального законодательства.

По его словам, у депутатов возникли вопросы к платному парковочному пространству, транспортной обеспеченности отдельных районов Новосибирска, а также к содержанию бесхозных остановок.

— По итогам заседания мэру предложено отчитаться по каждой рекомендации горсовета и дать оценку по работе каждого департамента мэрии, — резюмировал Гудовский.

Депутат горсовета Игорь Украинцев напомнил, что до 4 декабря мэр должен был дать ответ комиссии по рекомендации об отставке главы транспортного департамента Константина Васильева. Украинцев предложил включить этот вопрос в повестку сессии.

— Кадровая политика муниципалитета — исключительно полномочия мэра, но я всегда демонстрировал серьезное отношение ко всем обращениям депутатов, —  напомнил мэр Анатолий Локоть. — После решения комиссии у нас прошли консультации с председателем комиссии, и мы договорились, что возьмем паузу, и после этого будет наша реакция. Пока этот вопрос в публичную плоскость договорились не выносить. Нам же важен результат?

Андрей Гудовский подтвердил, что взял обязательство никаких публичных заявлений по теме отставки Константина Васильева не делать, но от голосования не отказывается. Игорь Украинцев продолжал настаивать, отмечая, что вопросов к департаменту много и дальше ждать нельзя. Однако, большинство депутатов проголосовали против включения вопроса в повестку сессии.

Ранее редакция рассказывала о том, что увольнения главы дептранса потребовали депутаты горсовета Новосибирска. 

Фото Infopro54

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : сессия горсовета отставка Константина Васильева Константин Васильев Игорь Украинцев Андрей Гудовский Анатолий Локоть


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