Мэр взял паузу по вопросу об отставке главы дептранса Васильева в Новосибирске

Председатель постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрей Гудовский на декабрьской сессии горсовета Новосибирска рассказал об итогах рассмотрения на комиссии докладов заместителей мэра и руководителей департаментов муниципалитета об итогах работы за 10 месяцев 2024 года.

Он напомнил коллегам, что больше всего вопросов у депутатов вызвала работа транспортного департамента.

Депутаты горсовета обсудили порядок назначения мэра в Новосибирске Это не просто грубое нарушение в части неисполнения рекомендация горсовета, мэрия не справляется с реализацией полномочий по уборке и содержанию города, а это является нарушением федерального законодательства.

По его словам, у депутатов возникли вопросы к платному парковочному пространству, транспортной обеспеченности отдельных районов Новосибирска, а также к содержанию бесхозных остановок.

— По итогам заседания мэру предложено отчитаться по каждой рекомендации горсовета и дать оценку по работе каждого департамента мэрии, — резюмировал Гудовский.

Депутат горсовета Игорь Украинцев напомнил, что до 4 декабря мэр должен был дать ответ комиссии по рекомендации об отставке главы транспортного департамента Константина Васильева. Украинцев предложил включить этот вопрос в повестку сессии.

— Кадровая политика муниципалитета — исключительно полномочия мэра, но я всегда демонстрировал серьезное отношение ко всем обращениям депутатов, — напомнил мэр Анатолий Локоть. — После решения комиссии у нас прошли консультации с председателем комиссии, и мы договорились, что возьмем паузу, и после этого будет наша реакция. Пока этот вопрос в публичную плоскость договорились не выносить. Нам же важен результат?

Андрей Гудовский подтвердил, что взял обязательство никаких публичных заявлений по теме отставки Константина Васильева не делать, но от голосования не отказывается. Игорь Украинцев продолжал настаивать, отмечая, что вопросов к департаменту много и дальше ждать нельзя. Однако, большинство депутатов проголосовали против включения вопроса в повестку сессии.

Ранее редакция рассказывала о том, что увольнения главы дептранса потребовали депутаты горсовета Новосибирска.