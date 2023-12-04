Цены на искусственные ели поднялись в Новосибирске

В Новосибирске поднялись цены на искусственные ели.

Самое дорогое новогоднее дерево обнаружено в «Леруа Мерлен: трехметровая пластиковая елка с эффектом заснеженности обойдется покупателю в 103 729 рублей.

Здесь же можно купить праздничное дерево высотой 180 сантиметров за 1890 рублей.

В ТЦ Metro любители искусственных елок могут купить новогоднее деревце высотой 240 сантиметров за 40 000 рублей.

Бюджетные варианты, не уступающие по красоте своим дорогим аналогам, можно присмотреть в магазине детских товаров Rich Family. Здесь купить ёлку высотой 180 сантиметров можно за 15 590 рублей.

Популярные маркетплейсы предлагают к покупке искусственные ели в разных ценовых диапазонах — от 3000 до 673 тысяч рублей.

Ранее редакция рассказывала, где и когда можно купить живую елку в Новосибирске.