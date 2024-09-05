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Спасатели МАСС устранили затопление в ЖК «Лето» в Новосибирске

  • 05/09/2024, 12:30
Автор: Артем Рязанов
Спасатели МАСС устранили затопление в ЖК «Лето» в Новосибирске
ЖК был отрезан от мира для пешеходов и авто.

После проливных дождей в ЖК «Лето» на Ивана Севастьянова, 7 возникла сложная ситуация: жилой комплекс оказался отрезан для доступа пешеходов и затруднен для проезда машин.

Мэрия города Новосибирска для устранения затопления отправила сотрудников спасателей МАСС.

3 сентября 2024 года они устранили затопление, но дорога к комплексу опять была затоплена ливневыми водами.

– Вчера, 4 сентября 2024 года, спасатели повторно выезжали в ЖК «Лето» для откачки, – говорится в сообщении спасателей МАСС.

В обоих случаях ливневые воды были откачаны в Юго-Западный карьер, что позволило избежать новых затоплений. Работы были выполнены в полном объёме.

Ситуация с ЖК «Лето» находится под контролем городской администрации. Для продолжения работ был привлечён ДЭУ № 3.

Ранее редакция сообщала о том, что утонувший катер подняли со дна Оби на набережной в Новосибирске.

Источник фото: Infopro54 / Автор — Оксана Мочалова

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : затопление ЖК Лето


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