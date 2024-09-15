Мобильную установку для ветроэнергетики разработали в Новосибирске

В НГТУ НЭТИ разработали ветроэнергетическую установку, которую можно применять в отдаленных населенных пунктах при перебоях с электроэнергией, в агропромышленности, а также исследовательских или археологических экспедициях. По расчетам разработчиков, применение установки в качестве основного или запасного источника энергии в агропромышленности, по расчетам разработчиков, позволит снизить затраты на электроэнергию на 5-6% за год. Масса всей конструкции не превышает 170—180 кг.

— Установку демонстрировали на «Технопроме-2024», нас поддержал ВОИР (Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов) — помог с регистрацией интеллектуальной собственности. На данную ветроэнергетическую установку подана заявка на полезную модель, — рассказал один из авторов разработки, студент 1 курса аспирантуры факультета летательных аппаратов НГТУ НЭТИ Даниил Матвеев.

Сейчас идет подготовка к испытаниям. Ветроэнергетическая установка будет размещена на крыше жилого дома. Во время испытаний, которые планируется провести в период осень-зима — 2024/2025, будет проверяться выходная мощность, характеристики самозапуска, а также минимальная скорость ветра, чтобы ротор вращался и вырабатывалась электроэнергия.

В планах у разработчиков после проведения испытаний — прохождение сертификации и поиск потребителей данного продукта.

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