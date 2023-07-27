Руководителя аэродрома «Мочище» обвинили в мошенничестве

Руководителя аэродрома «Мочище» Александра Осокина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Аэродрому предъявляют около 9 миллионов рублей ущерба государству. Об этом сообщает Atas.info с ссылкой на самого директора.

Осокин утверждает, что обвинения возникли после аренды авиационной техники ДОСААФом. Самолеты сдавались в аренду без экипажа. В результате руководство аэродрома обвинили в выполнении работ за ДОСААФ без соответствующих разрешений.

Также руководство аэродрома обвиняют в завышенной стоимости аренды самолета. Согласно условиям тендера, самолет AH-2 должен был быть предоставлен по цене 50 тысяч рублей. Однако Осокин отметил, что это низкая цена для данного самолета. Стоимость услуг на этой технике составляет 75-80 тысяч рублей за такого вида работы.

Напомним, что под Новосибирском 30 июля состоится традиционное авиашоу на аэродроме в Мочище. Об этом сообщает правительство Новосибирской области на странице в ВКонтакте.

Авиашоу закрывает двухдневный чемпионат Новосибирской области по парашютному спорту и кубок области по авиамодельному спорту. Для зрителей выступят пилотажные группы «Русь» и «Барсы», а также авиамоделисты и парашютисты.

В прошлом году фестиваль собрал более 110 тысяч человек.

Ранее редакция сообщала о том, что суд отказал экс-заместителю генерального директора «Вектор» в возвращении на работу.