За запуск квадрокоптера привлекли к ответственности жителя Новосибирска

Новосибирца привлекли за запуск квадрокоптера около НГАУ.

Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, в январе 2024 года новосибирец запустил БПЛА в диспетчерской зоне аэродрома Новосибирск «Ельцовка». У него на это не было разрешения.

— По инициативе прокурора местного жителя привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ „Нарушение правил использования воздушного пространства, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцам предлагают помочь в борьбе с вражескими беспилотниками.