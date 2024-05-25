За запуск квадрокоптера привлекли к ответственности жителя Новосибирска

Новосибирца привлекли за запуск квадрокоптера около НГАУ.
Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, в январе 2024 года новосибирец запустил БПЛА в диспетчерской зоне аэродрома Новосибирск «Ельцовка». У него на это не было разрешения.
— По инициативе прокурора местного жителя привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ „Нарушение правил использования воздушного пространства, — говорится в сообщении ведомства.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцам предлагают помочь в борьбе с вражескими беспилотниками.
Источник фото: правительства Новосибирской области / Автор — пресс-службы
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru