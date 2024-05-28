Белорусы и новосибирцы планируют открывать новые совместные предприятия

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время интервью информационному агентству и радио «Sputnik Беларусь» сообщил, что в ближайшее время возможно открытие новых совместных предприятий.
По его словам, новосибирские предприятия, машиностроительные заводы заинтересованы в продукции белорусских станкостроителей, а инновационные предприятия Новосибирска готовы поставлять узлы для этих станков. Активное сотрудничество идет между предприятиями, работающими в сфере оптики, радио- и микроэлектроники.
Ранее, после встречи с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко, Андрей Травников отмечал, что совершенно новые для новосибирских предприятий возможности открываются для сотрудничества с заводом «БелАЗ». Также он отметил перспективность сотрудничества в направлении локализации производства автомобилей на заводе «БЕЛДЖИ». Сейчас на предприятии выпускают шесть моделей легковых автомобилей (пять кроссоверов и один седан). 100% от общего объема экспорта и 80% от общего объема реализации предприятия идут в Россию.
«Сибэлектропривод» заключил соглашение с компанией «БелАЗ» по освоению новых узлов для большегрузной техники. Предприятия развивают производственно-технологическую кооперацию в рамках совместного проекта по созданию тягового электропривода, состоящего из силового преобразователя, тяговых асинхронных двигателей и генератора для автосамосвалов «БелАЗ» грузоподъемностью 90 тонн.
Кроме того, на новосибирских площадках идет узловая сборка сельхозтехники белорусских производителей. На базе ООО «Торговый Дом «МТЗ-Сибирь»» создан единый мультибрендовый центр по продаже белорусской техники.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область будет развивать станкостроение совместно с белорусами.
Фото правительства Новосибирской области, автор: Аркадий Уваров.
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