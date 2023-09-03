Орнитолог Янковский раскрыл причину гибели поползней в Новосибирске

В Новосибирске наблюдается массовая гибель птиц — поползней. Об этом сообщают различные группы ВКонтакте. Обращения о погибших птицах, которых находят на улицах Новосибирска, начали поступать в Центр реабилитации диких животных с конца августа.

— Это обычная ситуация в конце августа начале сентября. Многие виды птиц в это время начинают свою миграцию. Попадая в города, в несвойственную им среду, птицы сталкиваются с различными препятствиями. В Новосибирске много больших зданий, особенно стеклянных. Именно стеклянные поверхности служат препятствием для птиц, — говорит Алексей Яновский, орнитолог, кандидат биологических наук.

По его словам, городские птицы такими проблемами не страдают, что не скажешь о мигрирующих.

— Такой период я с горечью называю сезон осеннего птицепада. Это неизбежно! Одно время масковки фигурировали в сводках. Теперь поползни, хотя они разбивались и раньше. Как я уже говорил они страдают везде, но чаще всего у стеклянных зданий, — отметил Янковский

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