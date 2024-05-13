В ГК «Вис» рассказали, почему перенесены сроки сдачи четвертого моста в Новосибирске

— Продление сроков строительства до 6 декабря 2025 года связано с переносом части капитального гранта на 2025 год, необходимостью прохождения госэкспертизы по внесённым в проектную документацию изменениям и связанной с этим приостановкой финансирования работ концедентом, — объяснили в ГК «Вис» сроки переноса сдачи четвертого моста через Обь в Новосибирске.
— Особенно это касается ситуации с выносом и переустройством инженерных коммуникаций, а также геологии в зоне строительства тоннеля в створе улицы Станиславского, —говорится в сообщении.
Напомним, в начале мая губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, согласно которому окончание строительства четвертого моста через Обь переносится на 6 декабря 2025 года. Первоначально его планировали сдать до конца 2022 года. Однако сроки неоднократно переносились.
Ранее редакция сообщала, что строительство пятого моста через Обь запланировали в Новосибирске. Он пройдет от Советского моста в районе Краснообска до Восточного обхода и станет дублером дамбы ГЭС.
Источник фото: телеграм-канал ГК «Вис», автор- пресс-служба
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