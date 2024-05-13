В ГК «Вис» рассказали, почему перенесены сроки сдачи четвертого моста в Новосибирске

— Продление сроков строительства до 6 декабря 2025 года связано с переносом части капитального гранта на 2025 год, необходимостью прохождения госэкспертизы по внесённым в проектную документацию изменениям и связанной с этим приостановкой финансирования работ концедентом, — объяснили в ГК «Вис» сроки переноса сдачи четвертого моста через Обь в Новосибирске.

уходом с российского рынка ряда производителей и поставщиков;

значительным удорожанием технологий и материалов, которые рассчитывались в ценах 2015 года;

выявленными в процессе строительства ошибками и недочётами проектной документации, которую предоставил концедент.

— Особенно это касается ситуации с выносом и переустройством инженерных коммуникаций, а также геологии в зоне строительства тоннеля в створе улицы Станиславского, —говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что необходимость изменения проектных решений, которые допустил концедент, продиктована внешними и внутренними факторами:

Отмечается, что допсоглашение к концессионному соглашению о продлении сроков строительства согласовано концедентом и концессионером. Оно проходит процедуру согласования в Федеральной антимонопольной службе России.

Напомним, в начале мая губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, согласно которому окончание строительства четвертого моста через Обь переносится на 6 декабря 2025 года. Первоначально его планировали сдать до конца 2022 года. Однако сроки неоднократно переносились.

Ранее редакция сообщала, что строительство пятого моста через Обь запланировали в Новосибирске. Он пройдет от Советского моста в районе Краснообска до Восточного обхода и станет дублером дамбы ГЭС.