Спасатели сняли семилетнего ребенка с баскетбольного кольца в Новосибирске

— На телефон оперативного дежурного МАСС поступило обращение, что в Советском районе по ул. Динамовцев девочка 2016 г.р. забралась на баскетбольное кольцо и не может слезть, — сообщила пресс-служба МАСС.

Прибывшие спасатели сняли девочку при помощи лестницы и передали маме.

Девочка попросила спасателей показать ей аварийно-спасательный автомобиль (АСА), спасатели не смогли отказать в такой просьбе и даже дали примерить защитный шлем.

Ранее редакция рассказывала о том, что новосибирские спасатели вытащили ногу мальчика из плена автоматических ворот.