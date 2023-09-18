Новосибирские спасатели вытащили ногу мальчика из плена автоматических ворот

Спасатели МАСС освободили ногу 10-летнего мальчика, которую зажало автоматическими воротами. Об этом сообщает пресс-служба.

— Спасатели МАСС при помощи гидравлического оборудования деблокировали ногу ребенка, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенок держался мужественно, вёл себя спокойно и выполнял все рекомендации спасателей. Родителя также присутствовали рядом с мальчиком и поддерживали его.

После освобождение пострадавшего передали медикам.

Напомним, что спасатели освободили ногу мужчины из бетонного плена в Новосибирске. Ногу 31-летнему мужчине освободили за считанные минуты, но объяснить, как нога попала в такой капкан он не смог.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирских спасателей наградили за спасение 44 человек на водоемах города.