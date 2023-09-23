Подстанцию «Академическая» в Новосибирске не достроят в 2023 году

— По подстанции «Академическая» законом на 2023 год предусмотрены расходы в размере 210 млн рублей. Высока вероятность, что средства останутся невостребованными ввиду поздних сроков окончания проектирования, — сообщил на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Василий Курковский.

Напомним, что подстанция «Академическая-2» («Новая Академическая»), построенная в новосибирском Академгородке в 2012 году, не была введена в эксплуатацию из-за многолетних споров между региональными властями и Сибирским отделением РАН о принадлежности земли. Строительство объекта началось в 2007 году в рамках создания Технопарка Академгородка. С 2010 года работы проводились за счет средств регионального бюджета и оценивались в 330 млн рублей. О передаче в государственную собственность Новосибирской области земельного участка, где находится недостроенная подстанция, в ноябре 2017 года договорились губернатор Андрей Травников и председатель СО РАН Валентин Пармон.

В феврале в Новосибирске были подведены итоги аукциона по определению подрядчика на разработку проектной, рабочей и сметной документации первого этапа подстанции «Новой Академической». Аукцион был объявлен в январе 2023 года. Подрядчик должен был выполнить предпроектное обследование объекта и уточнить объем реконструкции по его результатам.

В июле стало известно, что компания «Оксиал» — производитель нанотрубок — не будет расширять производство в Новосибирске. Ранее аудиторы сообщали, что компания не может выйти на площадку из-за того, что не построена подстанция «Академическая» и для производства не хватит мощности.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области почистят реестры незавершенных объектов.