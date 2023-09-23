Дублер участка Бердского шоссе восстанавливают в Новосибирске

— Восстанавливаем дорогу от улицы Выборной в сторону села Новолуговое. Это альтернативный путь из Октябрьского в Первомайский район, — сообщил в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Проезд был в ужасном состоянии. Фактически строим дорогу заново, начиная с укладки основания. Завершили выравнивающий слой, приступаем к асфальтированию верхнего слоя. Установим 21 дорожный знак и нанесём разметку.

К концу сентября муниципалитет планирует завершить работы на участке протяжённостью 750 метров. Он находится на балансе города.

— Ключевая проблема — ведомственная разобщенность. Дорога не на всем протяжении является муниципальной собственностью. Призываю собственника прилегающего участка дороги также привести его в нормативное состояние. Новосибирцы оценят эту работу, — добавил Локоть.

Глава города уточнил, что часть дороги находится в собственности Новосибирского района, часть в частной собственности. О каком собственнике идет речь мэр не уточнил.

Ранее редакция сообщала о том, что у Новосибирского района могут забрать неосвоенные дорожные деньги.