Спасатели вытащили из воды девушек, которые не смогли забраться на катамаран в Обском море

Спасатели МАСС спасли двух девушек на Обском водохранилище в Новосибирске. Инцидент произошел 27 июля.

— Две девушки 2005 и 2006 годов рождения спрыгнули с катамарана, чтобы поплавать. Спустя время они решили забраться на катамаран, но выбраться из воды самостоятельно у них не получилось, — рассказали в МАСС.

Девушкам помогли спасатели МАСС, которые постоянно патрулируют водохранилище. Они помогли им и провели профилактическую беседу.

Специалисты напоминают, что прыжки с катамарана могут быть опасными.

Во-первых, они могут привести к травмам, особенно если человек не уверен в глубине воды или наличии подводных препятствий. Во-вторых, прыжки могут нарушить равновесие и управление катамараном, что может привести к его опрокидыванию или другим аварийным ситуациям. Сильные течения или волны могут сделать прыжки особенно рискованными.

— На катамаране всегда должен оставаться человек, который поможет подняться или сможет позвать помощь, — подчеркивают эксперты.

Ранее редакция рассказывала, что сапбордисты без весел застряли в центре Обского водохранилища Новосибирска.