Александр Ладан: Хочешь подстелить соломки — расширяй товарный ассортимент

Спрос восстанавливается

— Александр Юрьевич, по данным NielsenIQ, по итогам первого квартала 2023 года значение индекса потребительского оптимизма выросло до 104 пунктов. Это на 23 пункта превышает показатель первого квартала 2022 года и на 4 пункта выше значения четвертого квартала 2022 года. Аналитики компании прогнозировали, что этот тренд будет сохраняться в 2023 году. Вы, как производитель упаковки, наблюдаете такую динамику?

— Как недавно заметил один коллега по отрасли — на барометре «высокое давление, но с прояснениями». Потребительские настроения действительно выходят в небольшой плюс, и отрасль упаковки, которая плотно работает с пищевкой и ритейлом, это хорошо чувствует. Я тоже приведу немного статистики. По данным Росстата, в мае оборот розничной торговли вырос на 9,3% год к году. У общепита за аналогичный период показатель увеличился на 22,4%. В целом сектор «Розница, общепит и услуги» показал рост на 5,2% в годовом выражении и на 0,5% — в месячном. По прогнозам Минэкономразвития РФ, за 2023-й розничные продажи в России могут вырасти на 5,3%.

Кстати, то, что резко уменьшилось количество отдыхающих за границей, тоже сыграло в плюс и пищевке, и ритейлу, и общепиту.

— Как изменилась ситуация на российском рынке упаковки? Вам удалось приспособиться ко всем изменениям, которые происходили в последние годы?

— Наша отрасль уже после 2014 года встала на рельсы импортозамещения. Процесс значительно ускорился в пандемию и с началом СВО. Определенные сложности возникли весной-летом 2022 года. Но сейчас могу сказать, что мы нашли необходимое нам сырье в дружественных странах: в Китае, Иране, Индии, Турции, выстроили логистику, отладили процессы.

Если говорить о рынке в целом, то в 2022 году он достаточно сильно поменялся. Часть крупных компаний сменили собственников, часть небольших игроков разорились, но те, которые в итоге остались, закрывают потребности рынка.

В июне мы были на крупнейшей отраслевой выставке RosUpack в Москве, общались с партнерами, конкурентами и поставщиками. Заметно, что у всех участников присутствует сдержанный оптимизм: они ожидают рост на 2-4% в 2023-2024 годах.

Тренды рынка-2023

— Ранее в своих постах вы отмечали, какие изменения на рынках ваших партнеров-поставщиков могут сказаться на рынке упаковки. Эти ожидания сохраняются?

— Да, частично. Самое ругательное для нашей отрасли словосочетание прошлого года — «пятый пакет санкций». Он оформил запрет на поставку специальной или малотоннажной химии, а это 743 позиций для отрасли переработки и использования базовых полимеров. Как я сказал уже, отрасли удалось с этим вызовом справиться, в том числе с помощью СИБУРа. Буквально на прошлой неделе у нас работали представители крупного турецкого производителя промышленных клеев, тестировали новый для нас продукт.

Что еще? Увеличение запасов сырья, дорогая логистика (причем и «к нам», и «от нас») и стоимость импортных запчастей (все оборудование импортное), и «цена кредитных денег». Плюс резкий рост курсов евро и рубля, даже с поставщиками из дружественных стран расчеты в валюте. И да, мы тоже повышаем цены.

— Какие тренды на рынке упаковки, которые появились в последнее время, вы считаете наиболее значимыми?

— Как я уже говорил, в 2022 году некоторые игроки ушли с рынка, в том числе те, кто заказывал упаковку. Но на их место пришли новые, и тут появилась интересная особенность: мы видим увеличение доли локальных игроков на рынке пищевки. Они частично занимают то место, которое раньше застолбили за собой международные компании.

Собственные торговые марки (СТМ) — очень сильный тренд. И если раньше это всегда было про «экономию» и нижний ценовой сегмент, то сейчас сети со своими марками идут и в средний, и в высокий сегменты.

Еще один явный тренд — упрощение упаковки. В стоимости конечной продукции упаковка занимает небольшую долю, но тем не менее оптимизация, которую проводят заказчики, коснулась и нашего сегмента. Хотя часть игроков ничего не поменяли в дорогой упаковке.

Из плюсов: пищевка, e—commerce и FMCG не провалились и также с оптимизмом смотрят в будущее. Если в 2022 году мы наблюдали резкое падение новинок и заказов на акционную продукцию, то к Новому году акционные заказы вернулись. А в 2023-м мы наблюдаем возвращение интереса производителей к выпуску на рынок новинок.

Мы наблюдаем и очень серьезный спрос на упаковку со стороны локальных производителей, которые работают на e—commerce. Это все что касается непосредственно упаковки продуктов, которые продаются дистанционно, их доставки. Мы производим не только упаковочную пленку, но и пакеты для маркетплейсов, для доставщиков — и там, и там рынок растет. В 2018 году, когда «Нео Пак» заказывал линии по производству курьерских пакетов, многие эксперты, партнеры по рынку говорили, что мы рискуем. Рост на этом сегменте был, но достаточно мягкий. А потом случилась пандемия, СВО, и рынок стал энергично расти. Мы видим, что по-прежнему есть большие перспективы для развития на этом сегменте.

Ассортимент: не бояться нового

— А если говорить о расширении ассортимента?

— Тогда вам нужно было сначала спросить меня про оборудование.

Итак, вот прямо сейчас, когда мы с вами беседуем, у нас монтируют новый трехслойный экструдер, который позволит компании критично снизить зависимость от сторонних поставщиков ПВД-пленки.

Уже запущен в работу новый ламинатор — самый современный в линейке. На прошедшей выставке RosUpack такой впервые широкой публике представляли.

Кстати, про «РосУпак». К нам — опять-таки прямо сейчас — едет из Турции самая скоростная линия по производству курьерских пакетов. Ее тоже выставляли ее на RosUpack в июне, и мы ее купили прямо на выставке. Дело было так: увидели линии на выставке, раз прошлись около нее, второй. Турки, увидев наш интерес, не поленились линию запустить. Посмотрели ее в работе, и она нам еще больше понравилась. Мы ночь переспали с забрезжившей идеей и на второй выставочный день пошли торговаться. Восток же, партнеры уважать перестанут, если не поторговаться.

Ударили по рукам и оставили предоплатой 100 рублей, чтобы еще одну ночь переспать и окончательно решение принять. И вот, на утро третьего дня звонят нам турки:

— Ребята, вы не передумали?

— Нет, — отвечаем мы.

— Точно-точно не передумали? — уточняют наши визави.

— Точно-точно, — снова отвечаем мы.

— Ну ладно, — вздыхают партнеры. — А то нам тут цену на 60% больше предложили.

Кроме того, пятая печатная машина позволит нам увеличит выпуск более чем на 20%.

И вот это вот все позволяет нам планировать и уже запускать новые для нас продукты.

— Прекрасно! А теперь давайте вернемся к ассортименту.

— Ну, например, мы начали выпускать упаковку для туалетной бумаги и бумажных полотенец. Об объеме этого сегмента рынка можно судить по следующим цифрам: по данным NielsenIQ, в корзине СТМ на непродовольственном рынке почти треть продаж приходится на туалетную бумагу. Она стала крупнейшим сегментом с долей 31,4% в денежном выражении и обеспечила 21 п.п. продаж из 77% роста рынка. С точки зрения важности вклада она уступает только детским подгузникам, а суммарно туалетная бумага и подгузники под частными марками отвечают за две трети позитивной динамики непродуктовых СТМ на омниканальном рынке. Думаю, что можно экстраполировать эти данные на весь сегмент.

Еще один новый сегмент — викет-пакеты. Это пакеты из полипропиленовой пленки, которые закрываются специальной клипсой или застежкой. Да, этот продукт уже есть на рынке, но для нас это направление принципиально новое, и вкладывались мы в него по полной.

Еще? Пожалуйста! Упаковка для кормовых добавок. Наш партнер — российский производитель, который выпускает продукцию небольшой фасовки для домашних и небольших фермерских хозяйств.

В 2023 году мы отработали первый заказ на сухой корм для собак в упаковке стабило-бэг. Такие пакеты мы делаем на специальной линии. Завозили ее уже во времена пандемии именно для «пакетов под фасовку». Линия сама по себе недешевая. Мы ее брали с расчетом на два варианта спроса: для разнообразных стартапов и для серьезных игроков с небольшими (относительно) партиями сегментированных продуктов. И не ошиблись. Кстати, на омниканальном рынке продажи товаров для животных выросли почти на 30% (данные NielsenIQ Россия). В том числе доля онлайн-продаж кормов для собак в 2023 увеличилась до 47%.

— «Нео Пак», судя по вашим комментариям в соцсетях, особенно серьезно расширил линейку пакетов…

— Да, и этому способствовала объективная ситуация. Вот самые ходовые, на сегодняшний день, позиции нашего «пакетного» ассортимента:

Пакеты для маркетплейсов. В них вы получаете заказанные через электронные платформы товары.

В них вы получаете заказанные через электронные платформы товары. Следующий вид продукции напрямую связан с импортозамещением. Речь идет о так называемых шоппинг-пакетах для крупных торговых сетей и ритейла . После ухода международных игроков в их ниши потихоньку заходят российские игроки.

. После ухода международных игроков в их ниши потихоньку заходят российские игроки. Серийные, они же подарочные, они же пакеты «на кассе» . Здесь тоже есть внутренние векторы: уход от условно одноразовых к многоразовым . Например, с пластиковой ручкой. Интересная фишка — такие нарядные пакеты частично являются заменителем дамских сумок, когда нужно захватить с собой что-то ощутимо весомое (в прямом смысле) и невтискиваемое в маленькую сумочку.

. Здесь тоже есть внутренние векторы: . Например, с пластиковой ручкой. Интересная фишка — такие нарядные пакеты частично являются заменителем дамских сумок, когда нужно захватить с собой что-то ощутимо весомое (в прямом смысле) и невтискиваемое в маленькую сумочку. Так называемые pouch -пакеты под фасовку. Это и дой-пак, и саше, и флоу-пак, и стабило-бэг. Буквально на днях ждем отправки еще одной машины из Кореи.

под фасовку. Это и дой-пак, и саше, и флоу-пак, и стабило-бэг. Буквально на днях ждем отправки еще одной машины из Кореи. Ну и курьерские пакеты для служб доставки. Рост e-commerce тянет за собой услуги доставки почтой и курьерскими сервисами. Всего подряд везде подряд от всех подряд. Здесь мы тоже в игре.

Риски 2023 года

— А если говорить о проблемах. С какими сложностями столкнулась ваша компания, рынок в целом в 2023 году?

— Самая острая проблема для отрасли — дефицит квалифицированных и неквалифицированных кадров. Рынок среднетехнического образования в России долгое время был «в загоне», и сейчас мы пожинаем плоды такого отношения. Наша компания прочувствовала этот тренд раньше многих, и мы начали работать с корпоративной культурой, вырабатывая механизмы удержания кадров, запустили программы внутреннего обучения. Кроме того, в связи с тем, что наше предприятие постоянно развивается, мы ищем новых людей, но сейчас объективно рынок труда является рынком соискателя — и работать в таких условиях очень сложно всем работодателям.

Цель — новые рынки

— Итак, у вас в планах расширение производства в связи с появлением новых возможностей?

— Да. Уже сейчас мы — крупнейшее предприятие отрасли за Уралом, и наши амбиции на этом не заканчиваются. Сейчас очень серьезно изменилась ситуация с доставкой готовой продукции. Если раньше максимальным плечом для предприятий упаковочной отрасли была доставка на 70-1000 км, то сейчас из-за самых разных обстоятельств часть упаковки выгодно возить даже на дальние расстояния. В результате сегодня география нашей работы расширилась от Калининграда до Дальнего Востока. Кроме того, мы продолжаем работать со среднеазиатскими республиками. Доля экспорта в конечной продукции у «Нео Пака» достигает 15%. У нас был небольшой спад в экспорте, так как в связи с падением курса рубля экспортные поставки стали для нас невыгодными, но мы решили не терять рынок и, несмотря на то, что недополучаем прибыль, сохранили контракты с партнерами. Сейчас ситуация стабилизировалась. В перспективе мы ожидаем дальнейшего роста заказов.

Запуск нового оборудования позволит нам увеличить объем выпуска продукции минимум на 20%, а формирование технологической цепочки даст возможность выхода на новые продукты и сегменты рынка. В целом, несмотря на пандемию, на геополитические события, последние 4 года мы постоянно что-то строим, расширяем и запускаем.

— Есть планы по дальнейшему расширению ассортимента?

— На определенном этапе, как мне кажется, любой собственник сталкивается с вопросом пересмотра стратегии развития. Почему это происходит? Ключевых причин, на мой взгляд, три:

Во-первых, успешную идею, воплощенную в товаре, умельцам позаимствовать довольно легко.

Во-вторых, любое УТП умирает через определенный промежуток времени.

В-третьих, у любого товара есть порог насыщения.

В такой ситуации, хочешь не хочешь, задумываешься о расширении и углублении ассортимента.

Возьмем «Нео-Пак». Мы начинали в расчете на конкретные подотрасли и их прогнозируемый спрос на пленку, в конкретных регионах. Какое-то время нам этого хватало. Мы потихоньку росли, зарабатывали репутацию, наступали на грабли и учились, учились, учились… И в один прекрасный момент стало понятно, что на этой поляне особо не потопчешься, а амбиции наши никуда не делись. Это мое твердое убеждение и кейс: хочешь по возможности подстелить соломки — расширяй товарный ассортимент/услуги. Главное — системный подход и профессионализм команды.

Собственно, случившийся абзац последних лет и доказал эмпирическим путем верность наших усилий. А мы движемся дальше и смотрим на новые сегменты и на новые рынки.