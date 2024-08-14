Спасатели вытащили автомобиль из траншеи теплотрассы в Новосибирске

Сегодня, 14 августа, спасатели МАСС работали на месте дорожно-транспортного происшествия.
Водитель Renault Logan, пытаясь избежать столкновения с грузовиком Mitsubishi, съехал в траншею теплотрассы. Из автомобиля были извлечены два человека — 71-летний мужчина и 69-летняя женщина.
Они были переданы бригаде скорой медицинской помощи. Также были проведены мероприятия по стабилизации транспортного средства и тушению возможного возгорания.
На кадрах можно увидеть, как спасатели достают из авто женщину, грузят ее на носилки и передают ее медикам. Пожилой мужчина в этот момент ходит с другой стороны машины.
Водителю грузовика медицинская помощь не потребовалась.
Ранее редакция сообщала о том, что с острова Саранок спасли двух мужчин в Новосибирске.
Источник фото: предоставлено пресс-службой спасателей МАСС.
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