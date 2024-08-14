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Количество и объем выданной в Новосибирске ипотеки упали за месяц почти в три раза

  • 14/08/2024, 16:00
Автор: Юлия Данилова
Количество и объем выданной в Новосибирске ипотеки упали за месяц почти в три раза
Средний чек кредита также резко снизился.

Количество ипотечных кредитов, выданных в июле в Новосибирской области, упало в почти три раза, по сравнению с июнем: с 4,48 тысяч до 1,58 тысяч штук. Об этом сообщила пресс-служба «Объединенного кредитного бюро». Объем кредитования при этом сократился в 3,5 раза — с 20,2 до почти 6 млрд рублей. Средний чек ипотечного кредита упал на 700 тысяч рублей — до 3,78 млн. Также сократился средний срок кредита с 299 до 263 месяцев.

Ощутимый спад кредитования в ипотеке наблюдается во всех регионах России, констатировали в ОКБ, Средний размер кредита уменьшился на 20%: в июне он был равен 4,75 млн руб. Средний срок ипотечного кредитования стал короче на 39 мес. В июне этого года он составил 293 мес.

По данным Росреестра, продажи квартир в новостройках Новосибирска в июле упали на 40-45%. Участники рынка рассказывали Infopro54, что падение доходит до 70%, в зависимости от компании.  

Директор компании RID Analitics Елена Ермолаева называла эти результаты эффектом высокой базы, отмечая, что в июне многие покупатели стремились успеть попасть под действие завершающейся программы льготной ипотеки.

—  Сильное падение продаж от июля в августе и последующие месяцы мы вряд ли увидим, —  прогнозировал эксперт.

Впрочем, судя по тому, как увеличился ежемесячный платеж с повышением ставки по ипотеке, такое падение интереса к кредитованию не удивительно. По подсчетам независимого эксперта новосибирского рынка недвижимости Сергея Николаева, ежемесячный платеж по ипотеке за 2-комнатную квартиру площадью 55 кв. метров в среднем сейчас составляет около 109,4 тысяч рублей.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том остановит ли дорогая ипотека цены на новостройки.

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Финансы Недвижимость

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : недвижимость новосибирска ипотека


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