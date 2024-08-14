Прокуратура выявила отставание от графика ремонта школы под Новосибирском

Александр Бучман, прокурор Новосибирской области, проверил, как идёт ремонт в средней образовательной школе № 26 в городе Обь.

Проверка показала, что работы отстают от графика.

В мае 2022-го между школой и компанией ООО «Центр театральных технологий Сибири» был заключён контракт на ремонт. С учётом дополнительных соглашений срок сдачи объекта — 30 октября 2024 года.

Из-за отставания от графика Бучман дал поручение немедленно принять меры прокурорского реагирования и еженедельно отчитываться о ходе ремонта. Он также взял завершение работ под личный контроль.

Ранее редакция сообщала о том, что открытие школы под Новосибирском перенесли в третий раз.