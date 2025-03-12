Для «Спецавтохозяйства» разрабатывают программу финансового оздоровления

Тарифы регионального оператора по вывозу коммунальных отходов АО «Спецавтохозяйство» с 1 июля 2025 года вырастут «всего на 5,7%». Для сравнения, рост на другие коммунальные услуги составит 11-13%. Депутаты регионального парламента на комитете по ЖКХ поинтересовались, с чем связано такое решение.

— Не потому ли уже второй наш региональный оператор сдувается? Снова идет рост задолженности перед перевозчиками? — поинтересовался зампредседателя комитета Дмитрий Козловский.

Как пояснил начальник департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров, при установлении тарифа анализируются документы, которые предоставляются в департамент организацией. В случае с «САХ» в составе тарифа учитываются расходы оператора по захоронению, но у компании произошло снижение необходимой валовой выручки, поэтому в составе расходов регионального оператора эта сумма была уменьшена. Кроме того, на момент подачи документов регоператор не отторговал все контракты на вывоз ТКО с перевозчиками и ориентировался на вывоз отходов собственными силами. В-третьих, при установлении тарифа был применен индекс потребительских цен.

Замминистра ЖКХ Евгений Ольховиков пояснил, что существует целый комплекс причин, по которым региональный оператор сегодня испытывает определенные финансовые сложности.

— Эти сложности мы видим и подтверждаем. Надеемся, что в следующий период экономически обоснованный тариф будет выше, так как сейчас мы проводим замеры объема вывоза отходов. Кроме того, надеемся, что контракты, которые объявляет «САХ», будут отторгованы. Сейчас в тарифе учтены только те расходы, что несет регоператор, выполняя работы собственными силами. Подрядчики обойдутся дороже. В тариф также не включены прямые закупки запчастей, были вопросы по фонду оплаты труда, хотя оператор эти затраты понес, — рассказал чиновник.

По его словам, на данный момент Министерство ЖКХ с участием заместителя губернатора области разрабатывает программу по финансовому оздоровлению АО «Спецавтохозяйство».

— Вопрос идет именно о финансовом оздоровлении предприятия и сохранении им статуса регионального оператора, — подчеркнул Евгений Ольховиков.

Замминистра отметил, что в Новосибирской области, исходя из выставленных счетов, достаточно высокий процент сбора средств с населения за вывоз ТКО — 95-97%. Часть потребителей услуги до сих пор неизвестны. Кроме того, он пояснил, что сейчас МинЖКХ и департамент по тарифам прорабатывают вопрос перехода с норматива расчета стоимости услуги на человека к нормативу на квадратный метр площади жилья.

Ранее представители регоператора сообщали о том, что 20% ТКО компания вывозит за свой счет. Разница за 10 месяцев 2024 года составляла 644 млн рублей. К концу года разрыв между фактически выполненным объемом работы и тем, который предложат оплатить новосибирцам, прогнозировался на уровне почти 2 млн кубических метров. В деньгах разница ожидалась 806 млн рублей. В компании подчеркивали, что около 123 тысяч абонентов ни разу с момента начала деятельности «САХ» в качестве регоператора за вывоз мусора не платили. Их задолженность на октябрь 2024 года составляла 293 млн рублей. Еще 470 млн составляла просрочка абонентов по платежам за вывоз ТКО. Также в октябре мэрия Новосибирска сообщала местным СМИ, что сумма текущей задолженности «Спецавтохозяйства» перед перевозчиками составляла 100 млн рублей. Причина задолженности — дефицит денежных средств.

На декабрь 2024 года тариф за вывоз твердых коммунальных отходов в Новосибирской области был рассчитан с нулевой рентабельностью и составлял 436,69 рубля за кубический метр. Он основан на норме: каждый человек производит 2,38 кубометров отходов ежегодно. В августе 2024-го тариф на вывоз ТКО был увеличен на 10%.

В феврале 2023 года приказом МинЖКХ МУП «Спецавтохозяйство» получило статус регоператора, сменив ООО «Экологию-Новосибирск», которая находилась в банкротстве.

В январе 2024-го «Спецавтохозяйство» получило статус регоператора на 7 лет. В декабре 2025-го муниципальное предприятие было приватизировано, но осталось в собственности мэрии Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что в середине февраля второго директора новосибирского «Спецавтохозяйства» отправили в СИЗО. На этой неделе компанию возглавил новый руководитель.