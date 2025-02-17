Сибирячка опротестовывает изъятие семейного авто за пьяное вождение мужа

Конституционному суду РФ предстоит решить, могут ли изымать семейный автомобиль, когда за вождение в пьяном виде осудили одного из супругов. Поводом для проверки стала жалоба в судебную инстанцию жительницы Абакана Оксаны А.
В обращении к суду заявительница пояснила, что в 2023 году ее мужа приговорили к 240 часам исправительных работ за повторное пьяное вождение. Помимо этого, суд конфисковал автомобиль Toyota Prius, находившийся в совместной собственности супругов. С последним решением женщина не согласилась, так как лично она закон не нарушала.
В вопросе лишения супругов собственности суд ссылался на постановление пленума Верховного суда, по которому нарушителю принадлежит, в том числе и совместное имущество супругов. А Оксана А. ссылается на Семейный кодекс, по которому супруги самостоятельно отвечают по своим обязательствам.
Уточним, поправки к ст. 104.1 УК, предусматривающие конфискацию транспортных средств за серьезные нарушения ПДД, действуют с июля 2022 года. Но с момента вступления поправок в силу количество изъятий транспорта у россиян выросло в разы. Так, если во втором полугодии 2022 года в госсобственность переоформили 614 авто, то в первом полугодии 2024-го уже 5,8 тыс., уточняет «Коммерсант». И, если первое время суды нередко отменяли решения о конфискации, то после вступления в силу в декабре 2023 года постановления пленума изъятие семейного авто стало постоянной практикой.
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Фото freepik, автор: freepik.
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