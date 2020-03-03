Застройщик запустил программу межрегионального обмена квартир в пяти сибирских городах

Компания Брусника. Сибакадемстрой запустила программу переезда в Новосибирск для соседних городов. Теперь жители Томска, Барнаула, Новокузнецка и Кемерова могут купить новую квартиру в столице Сибири через обмен своего жилья. Это первый опыт межрегионального обмена вторичных квартир на новые от застройщика, сообщили в пресс-службе строительной компании.

Отмечается, что обмен — собственная программа застройщика Брусника. Сибакадемстрой по покупке новой квартиры в одном из жилых районов в Новосибирске: микрорайон «Европейский Берег», кварталы «Лебедевский», «Дунаевский», «Никитина» и «На Декабристов». Девелопер выкупает квартиру клиента и полностью оформляет её на себя. При наличии долга по действующей ипотеке или потребительскому кредиту застройщик поможет погасить остаток. Далее сумму с продажи квартиры и за вычетом стоимости покрытия долгов принимают в зачёт новой. На остаток суммы можно оформить ипотеку или взять беспроцентную рассрочку. Сделка по продаже и покупке проходит с полным юридическим сопровождением от застройщика, день в день. Ждать продажи вторичной квартиры в рынок не придётся. Для комфортного переезда и ремонта Брусника. Сибакадемстрой предоставит возможность бесплатного проживания в своей квартире до трёх месяцев после договорённости о сделке.

С начала 2020 года компания Брусника. Сибакадемстрой расширила действие программы обмена за пределы Новосибирска на города СФО. Теперь застройщик принимает к обмену вторичные квартиры в Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле. Обмен актуален для тех, кто хочет переехать в столицу Сибири и имеет в собственности квартиру в родном городе. Компания выкупит её на себя и обменяет на новую. Кроме того, для жителей соседних городов действует пакет привилегий по обмену: получение «сдачи» на ремонт и выкуп долга по ипотеке или других задолженностей до 1,5 млн рублей по согласованию с застройщиком. Весь процесс межрегионального обмена может пройти дистанционно, включая электронную регистрацию сделки.

— Ежегодная статистика миграции внутри Сибирского федерального округа и, в частности, в Новосибирск подтверждает необходимость межрегионального обмена. В основном люди переезжают в поисках работы, для повышения квалификации и обучения, с целью улучшения качества жизни. В Бруснике. Сибакадемстрой регулярно наблюдаются сезонные всплески региональных сделок. В среднем по году около 7-10% сделок проходит именно с соседними Новосибирску городами, — прокомментировали в отделе продаж Брусники. Сибакадемстрой.

Кроме Новосибирска и соседних ему городов действие программы обмена распространяется между всеми городами присутствия компании Брусника — Екатеринбург, Тюмень, Сургут, город Видное Московской области и на города-спутники: Заводоуковск, Ишим, Тобольск, Ялуторовск ー Тюменская область; Нефтеюганск, Нижневартовск, Ханты-Мансийск ー ХМАО; Ирбит, Нижний Тагил ー Свердловская область. Всего 18 городов в России попадают под действие программы.

Фото предоставлено пресс-службой компании