Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить губернатора Санкт-Петербурга на госизмену

Бизнесмен и владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин обратился в Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по статье о госизмене, говорится в сообщении на странице «Конкорда» во «Вконтакте».

— Юридическая служба компании «Конкорд» информирует, что сегодня в Генеральную прокуратуру РФ и департамент военной контрразведки ФСБ России Евгением Викторовичем Пригожиным было направлено заявление с просьбой проверить губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), — говорится в сообщении компании в «ВКонтакте».

В сообщении указывается, что детали заявления Пригожина не разглашаются.

Ранее Евгений Пригожин заявлял, что Санкт-Петербург полностью лишен инвестиционной привлекательности, поскольку, по его мнению, его якобы «возглавляет шайка людей, набивающих карманы и не держащих свое слово». В пример он привел проект по обустройству территории «Горская» (находится в городе Сестрорецк в составе Курортного района Петербурга). Бизнесмен заявил, что его компания подписала инвестиционное соглашение с Бегловым, «о которое в результате тот вытер ноги». Высказывание Пригожина в администрации Петербурга назвали частным мнением предпринимателя, который отстаивает свои бизнес-интересы.

Соглашение о развитии территории «Горская» было подписан в 2021 году со связанной с Пригожиным компанией «Мегалайн». Позже вице-губернатор Петербурга Николай Линченко пояснял, что городские власти рассмотрели предложения компании, отправили свои замечания, но ответа не получили и решили сменить партнера.