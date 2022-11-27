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Выход ресурсоснабжающей организации Академгородка из долгового пике отслеживает полпред

  • 27/11/2022, 16:19
модернизация коммунальной инфраструктуры
Предприятию определили перспективные направления развития.

Федеральному государственному унитарному предприятию «Управление энергетики и водоснабжения» (ФГУП «УЭВ») предложили принять участие в программах поддержки модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры, реализуемых с участием средств федерального бюджета. Это одно из перспективных направления развития организации, которые обсуждались на встрече руководства ФНУП Дмитрия Бурденко с полномочный представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышеввым.

Напомним, ФГУП обеспечивает тепло-, электро- и водо- снабжение новосибирский Академгородок, инженерная инфраструктура предприятия напрямую задействована в обеспечении деятельности научного центра, в этой связи устойчивая работа организации имеет важное значение. По инициативе полпреда правительством Российской Федерации 13 июля текущего года принято решение об исключении ФГУП «УЭВ» из плана приватизации государственных унитарных предприятий.

Также на встрече рассмотрена готовность предприятия к прохождению осенне-зимнего сезона. Отмечено, что ФГУП «УЭВ» без задержек получило паспорта готовности к отопительному периоду. Среди других тем — погашение задолженности за ранее потребленный газ, которая ведётся с опережением графика, уточнили в Сибирском окружном информационном центре.

Решением главы правительства РФ процедура акционирования ФГУП «УЭВ»  была начата в декабре 2020 года. В процессе акционирования ФГУП «УЭВ» объекты холодного водоснабжения, в рамках закона о приватизации, должны быть переданы в муниципальную собственность. Их у ФГУП 1044.

 

Ранее редакция сообщала, что ФГУП «УЭВ» долгие годы входило в число крупнейших должников за поставленные ресурсы. 

Фото с сайта ФГУП УЭВ

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Ресурсоснабжающая организация приватизация модернизация коммунальной инфраструктуры


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