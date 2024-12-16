Нутрициолог рассказала, как не набрать лишние килограммы за новогодние праздники

Первая неделя после Нового года — это каникулы для всей семьи. В это время уставшие от непростых рабочих и учебных будней новосибирцы планируют досуг совершенно по-разному. Одни отдают предпочтение традиционным зимним активностям, а другие наслаждаются покоем перед телевизором, неторопливо заедая долгожданные часы безделья прошлогодним оливье. И, конечно же, по истечение праздников у вторых риск обнаружить на боках лишнюю складочку намного выше. Только дело здесь совсем не в приправленном майонезом салате. Об этом журналисту Infopro54 рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, терапевт, нутрициолог Елена Ходыкина.

— Лишние килограммы неизбежны при пассивном образе жизни. Если вы пролежали неделю на диване, то не стоит удивляться, что любимые джинсы стали малы. Новогодние праздники – это прекрасное время для прогулок. Город искрится и переливается, прогулочные тротуары заполняются нарядными улыбчивыми людьми. В Новосибирске есть куда сходить и что посмотреть. Просто возьмите себе за правило — если вы решили посетить кинотеатр или любое другое культурное мероприятие, то пройдитесь туда пешком, спокойно, неторопливо, любуясь новогодним убранством города. Съеденное за новогодним столом нужно обязательно компенсировать какими-либо активностями. И тогда никакой оливье будет не страшен, — рассказывает диетолог.

Но одних активностей для сдерживания веса во время пышных застолий может оказаться недостаточно. Помимо этого, Елена Ходыкина рекомендует пить больше воды. Во время прогулок брать с собой бутылочку питьевой, при посещении кафе просить официанта принести стакан воды и выпивать его перед едой.

— Сколько хочется столько и пейте, заливать в себя через силу жидкость не нужно. Пусть это будет несколько глотков, но часто. Если перед едой получится выпить целый стакан – прекрасно. Помимо прочего такой подход поможет притупить чувство голода. Попадая в организм, вода, как и еда, посылает в мозг сигнал о том, что желудок полон и вам нужно прекратить прием пищи. Такой подход поможет обуздать аппетит, поэтому вы будете меньше есть и постепенно похудеете. К тому же, чем больше вы будете пить, тем более слаженно будет работать система ЖКТ в целом, благодаря чему организму будет легче справляться с перееданием, — продолжает эксперт.

При этом диетолог напоминает о необходимости рассчитывать свою индивидуальную норму питьевой воды. Если у человека нормальный вес, то расчет можно производить по традиционной схеме — 30 мл. жидкости на 1 кг. массы тела. При ожирении 2-3 степени — 30 мл. жидкости на 1 кг рекомендуемой (идеальной) массы тела. Рекомендуемая норма воды за день — это 2 литра.

— Еще один действенный способ разгрузить организм и помочь ему быстрее справиться с сытной пищей — это есть побольше сырых овощей. Идеальный салат для новогоднего застолья — это греческий. Если в вашем рационе преобладают мясные блюда, то обязательно заедайте их огурцом, помидором, зеленью. Сырые овощи помогают более постепенному усвоению пищи и замедляют процесс всасывания углеводов.

Ранее редакция сообщала, что диетолог не советует садиться на диету в преддверии новогодних праздников.