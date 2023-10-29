Самую дешевую квартиру нашли в Новосибирске

Квартиру площадью в 13 квадратных метров за 950 тысяч рублей продают в Первомайском районе Новосибирска. Об этом говорится на сайте N1.
Сама квартира находится на Первомайской улице. Жилая площадь составляет порядка 8 метров. Отмечается, что в квартире имеется душевая кабинка, кухня и зал.
Напомним, что в Новосибирске на продажу выставлен торговый центр, расположенный по улице Выборной, 122/3. Его площадь составляет 1342 кв. метров.
Ранее редакция сообщала о том, что житель Новосибирска продает редкие 100-рублевые купюры за 5 млн рублей.
Фото с сайта N1
Рубрики :
Регионы:
Теги :