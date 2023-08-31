Спортсмены из НСО случайно выиграли парусные соревнования в Монголии

Спортсменов из «Станции юных туристов Искитимского района» знают уже далеко за пределами родины. Не так давно они подтвердили свой статус лидеров в парусных гонках на крупном международном фестивале «Большой Алтай» в Монголии.

— Мы представляли Искитимский район и всю Новосибирскую область уже на международном уровне. Наша команда может делать и представлять проекты самого высокого уровня, — рассказал Александр Анохин, директор «Станции юных туристов Искитимского района».

На фестивале можно было увидеть 17 команд и только 7 были представителями России.

— Мы изначально не были участниками. Ехали поставить дистанцию и провести там парусные соревнования, — рассказал Александр Анохин.

Но организаторы фестиваля стали просить выступить сибиряков.

— Мы их предупредили, что это будет чревато! Чревато нашей победой. Так и случилось мы выиграли первое место, — подчеркнул спортсмен.

Организация уже три года плотно занимается парусным видом туризма. Инструкторы за это время стали настоящими профессионалами.

— Также учувствовали еще в рафтинге. Там заняли пятое место. Там (на фестивале – прим. Ред) было очень много видов соревнований и туризма. Все, кто мог, все показал. Например, китайцы по альпинизму всех забили, — говорит директор.

Александр Анохин признался, что самым сложным для парусников оказался ветер.

— Это 2046 метров над уровнем моря. Ветер там такой сильный, как пылесос. Мы боялись, что неопытные ребята лягут, но нет, все прошло нормально, — подмечает Александр Анохин.

По его мнению, получен очень хороший и интересный опыт. В том числе, и в общении с иностранными командами, которые не говорят на русском языке.

Международный туристско-спортивный фестиваль «Большой Алтай. Great Altai» — массовое туристско-спортивное мероприятие, объединяющее виды спорта в природной среде. Фестиваль проходит раз в два года на территории одного из четырех государств, объединенных системой алтайских гор: России, Монголии, Китая и Казахстана.

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» подписал контракт с Николаем Прохоркиным.