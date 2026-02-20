Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Учредитель и руководитель «Студии ЯЛ» Алексей Радкевич в колонке для Infopro54 дал прогноз развития IT-специальностей в области интернет-маркетинга.

— Двадцать три года в SEO — срок, за который успеваешь увидеть не один технологический переворот. Помню времена, когда keyword считался главным секретом продвижения, а ссылочная масса покупалась килограммами. Сегодня мы стоим перед очередной трансформацией рынка, только теперь катализатором выступают искусственный интеллект и общий кризис. Но в отличие от предыдущих революций, которые расширяли возможности специалистов, нынешняя волна несет прямую угрозу целым профессиям.

Интернет-маркетинг — это та сфера, где я провел всю профессиональную жизнь и могу говорить не из теоретических выкладок, а опираясь на реальную практику нашей студии. Рассмотрим ключевые специальности: SEO-специалистов, контекстологов, таргетологов, копирайтеров, дизайнеров и программистов. Возможно, некоторые прогнозы окажутся неожиданными даже для самих представителей этих профессий.

SEO-специалисты

SEO никогда не существовал в вакууме. Эффективное продвижение всегда требовало координации программистов, контентщиков, копирайтеров и дизайнеров. Парадокс в том, что постановка задачи SEO-специалистом тому же копирайтеру зачастую занимала больше времени, чем ее исполнение. Сейчас эта пропорция радикально меняется.

Искусственный интеллект позволяет SEO-специалисту самостоятельно закрывать задачи, на которые раньше уходили дни согласований или ожидания своей очереди. Генерация контента, создание технических заданий, мелкие правки по сайтам — все это теперь можно делать в разы быстрее. Но самое ценное — скорость проверки гипотез. То, что раньше тестировалось месяцами, сейчас можно обкатать за неделю.

Означает ли это конец командной работы? Абсолютно нет. Коллективный подход никуда не денется, просто роли перераспределятся. SEO-специалист станет более самодостаточным, но сложные проекты по-прежнему потребуют узких экспертов. Зато появится возможность масштабировать эксперименты, которые раньше казались слишком затратными.

Прогнозирую усложнение инструментария и углубление специализации. Одновременно на рынке появятся новые сервисы для продвижения, ориентированные как на профессионалов, так и на маркетологов-любителей, желающих самостоятельно продвинуть свой ресурс.

Главное требование к специалистам — демонстрация владения современным инструментарием. Клиенты уже сейчас спрашивают: «Какие ИИ-решения вы используете?» Отсутствие внятного ответа становится конкурентным недостатком.

Зарплаты специалистов вырастут, а стоимость услуг увеличится в ближайшие два года не менее чем на 60-80%. Количество SEO-специалистов не растет уже много лет, а задачи становятся все сложнее и сложнее. В этой специальности дефицит кадров накапливался долгие годы.

Контекстологи

С контекстной рекламой ситуация специфическая. В российских реалиях это фактически монополия «Яндекс.Директа», что накладывает жесткие ограничения. «Яндекс» выступает ценовым арбитром — купить клик дешевле определенного порога физически невозможно. Какие бы гениальные стратегии или инструменты вы ни придумали, система не даст вам радикального преимущества. Да и сама система накладывает жесткие ограничения.

Второй момент: креативы (как в текстах, так и визуалы) ограничены реальностью, учитывая текстовый или частично текстовый формат подачи информации.

Что даст искусственный интеллект контекстологам? Ускорение рутинных процессов. Создание объявлений, подбор ключевых слов, генерация баннеров — все это можно автоматизировать, да что я говорю, уже автоматизировано! Для исполнителя это означает удешевление работы, но не для клиента. Цены для рекламодателей, скорее, вырастут, поскольку новый используемый инструментарий потребует затрат.

Освоение стандартного набора ИИ-инструментов станет обязательным минимумом, но прорывных изменений ждать не стоит. Это самое инертное направление из всех рассматриваемых. Контекстологи останутся в рамках довольно жестких правил игры, установленных рекламной площадкой.

Зарплаты контекстологов вырастут, вместе со всем рынком труда. Рост стоимости услуг будет следовать рынку.

Таргетологи

Таргетированная реклама — история поинтереснее. На первый взгляд ситуация схожа с контекстом, но специфика товаров и механики продаж вносят существенные коррективы. В том же «VK Реклама» значительно больше времени уходит на разработку креативов, тестирование визуалов и поиск цепляющих предложений.

Здесь ИИ-инструменты проникнут глубже, но парадоксальным образом это приведет не к упрощению, а к усложнению работы. Появится возможность массового перебора стратегий, дизайнов, визуалов и офферов. Кто-то найдет уникальные комбинации, которые обеспечат преимущество над конкурентами. Но это потребует более серьезной аналитической работы.

Трудовой процесс однозначно усложнится. Если раньше таргетолог запускал три-пять вариантов креативов и смотрел, что сработает лучше, то теперь можно тестировать десятки и сотни комбинаций. Объем данных для анализа вырастет кратно.

Удешевления работы с инструментарием не произойдет — скорее, наоборот. Вырастут требования к квалификации, углубится специализация.

Зарплаты таргетологов, как и стоимость услуг, будут расти вместе с рынком.

Копирайтеры

А теперь самая болезненная тема. Как массовая профессия копирайтинг находятся под угрозой исчезновения. Особенно это касается так называемых «дешевых» исполнителей — тех, кто штампует типовые тексты по 50 рублей за тысячу знаков. Этот сегмент рынка ждет практически стопроцентное вымирание.

Искусственный интеллект производит контент в объемах и со скоростью, недостижимой для копирайтера с двумя руками. Более того, качество машинного текста уже сейчас превосходит продукцию среднестатистического биржевого копирайтера. Зачем платить фрилансеру, если ИИ выдаст результат быстрее, дешевле и с меньшим количеством ошибок?

Рекомендация для выживших: немедленно переименовывайте себя в нейрокопирайтеров. Переходите к управлению контентом через ИИ-инструменты, интегрируйте работу с системами управления сайтами, спаивайте это с SEO-задачами. Будущее — за специалистами, способными организовать массовое производство качественного контента.

Представьте задачу: за месяц нужно дополнить, отредактировать и улучшить 800 больших статей. Раньше для этого нужны были три-четыре копирайтера и два-три месяца работы. Сейчас один квалифицированный специалист с правильно настроенными ИИ-ботами справится за те же самые 30 дней. Вопрос лишь в компетенции и владении инструментарием.

Личный пример из практики нашей студии: раньше написание большого аналитического материала с кейсами, выводами и прогнозами занимало 40 часов. Мы действительно старались, вкладывались, создавали ценность. Сейчас аналогичный текст пишется за четыре-шесть часов. Сокращение в восемь-десять раз — и это не предел.

Но вот парадокс: мы, как и многие, первоначально кинулись штамповать контент на ИИ и быстро поняли — его невозможно «сбыть». Он никому неинтересен. Рынок оказался не готов поглощать такие объемы материала.

Также выяснилось, что большинству людей банально нечего сказать. Никаких уникальных мыслей, выводов, инсайтов. ИИ может написать текст, но не может вложить в него экспертизу и опыт. Для прессы, специализированных изданий, профессиональных сообществ нужен не просто текст, а материал с авторской позицией.

Итогом стало сокращение копирайтеров в нашей студии на 50%. При этом ни качество, ни количество контента не пострадали. Просто профессия трансформировалась. Это уже не копирайтеры в классическом понимании, а контент-архитекторы, работающие на стыке редактуры, SEO и управления ИИ-инструментами.

Укрыться можно только в сложности. Специалисты, способные создавать действительно уникальные материалы, требующие глубокой экспертизы и аналитики, останутся востребованными. Все остальные рискуют оказаться ненужными рынку уже в ближайшие пару лет.

Профессия находится в трансформации, зарплаты новых специалистов вырастут, старый копирайтинг канет в Лету. Рынок начнет измерять результат другими параметрами и объемами.

Дизайнеры

Дизайнерскую профессию ждет значительная турбулентность. Мелкая работа, составлявшая около 20% времени студийных дизайнеров и обеспечивавшая заработок множеству фрилансеров, просто исчезнет. Баннеры, простые макеты, типовые визуалы — все это перейдет к ИИ-генераторам.

Я столько резюме дизайнеров за последнее время вижу, сколько не видел за всю профессиональную карьеру. Рынок переживает очевидный кризис, и это только начало. Прогнозирую сокращение численности специалистов на 20-30%. Выживут те, кто специализируется на оригинальных, креативных решениях, требующих художественного вкуса и понимания брендинга.

Одновременно упростится взаимодействие клиента с дизайн-процессом. Раньше типичная ситуация: заказчик пытается объяснить свое видение, дизайнер не понимает, начинается бесконечная итерация правок. Теперь клиент может сгенерировать базовый вариант в ИИ и показать: «Вот примерно это, но доработайте профессионально». Экономия времени и нервов колоссальная.

Дизайнерам придется освоить работу с ИИ-инструментами не как с угрозой, а как с помощником. Генерация черновых вариантов, быстрое создание прототипов, автоматизация рутинных операций — все это высвободит время для творчества. Профессия не уйдет, но станет более специализированной. За счет «выбытия» значительного количества специалистов оплата труда дизайнеров будет следовать рынку, то есть вырастет.

Программисты

С разработчиками ситуация неоднозначная. Производство простых сайтов-визиток и небольших корпоративных ресурсов действительно уходит под ИИ-генераторы и конструкторы. Рынок услуг, который раньше обслуживали программисты начального уровня, трансформируется.

Исчезнут специалисты, делавшие сайты на Tilda, Wix и аналогичных платформах. Точнее, их услуги станут настолько дешевыми и автоматизированными, что как отдельная профессия это перестанет существовать. Клиенты смогут собирать простые ресурсы самостоятельно, используя ИИ-ассистентов.

Но как только речь заходит о сложных проектах — интеграциях, высоконагруженных системах, нестандартной функциональности — ИИ начинает буксовать. Он может помочь на отдельных этапах, но общая архитектура, стыковка, оптимизация — все еще требуют человеческой экспертизы.

Появится проблема «стыковочных швов». ИИ сгенерирует отдельные компоненты, но обеспечить их корректное взаимодействие сможет только квалифицированный разработчик. Поэтому если сокращение произойдет, то выльется в перераспределение специалистов.

Простые задачи уйдут в CMS-системы и конструкторы. Прокрустово ложе пройдет именно по линии квалификации. Джуниоры, занимавшиеся типовыми задачами, окажутся не нужны. Мидлы и сеньоры, способные решать нестандартные проблемы, останутся востребованными.

Для тех, кто занимается технической поддержкой сложных систем, ничего критически не изменится. Скорее, появятся дополнительные инструменты, упрощающие рутину, но не заменяющие специалиста. Программирование как профессия трансформируется. Оплата труда будет «качаться по рыночным волнам».

Что дальше?

Мы стоим на пороге радикальной трансформации рынка digital-услуг. Искусственный интеллект — не временное явление, это новая реальность, к которой придется адаптироваться. Причем адаптация уже идет.

Выживут специалисты, способные работать со сложными задачами и использовать ИИ как инструмент усиления своих компетенций. Универсалы начального уровня, выполняющие типовые операции, окажутся вытеснены автоматизацией. Это жестко, но это реальность технологического прогресса.

Рынок не рухнет, он перестроится. Digital находится сразу под нескольким прицелами. Появление ИИ, кризис на рынке Digital, общий кризис, слишком большое количество специалистов создали своего рода антропогенную пустыню, а их резкий уход с рынка в 2026 году создаст дополнительные проблемы уже в сфере кадров. Появятся новые специализации на стыке традиционных профессий и ИИ-технологий. Тем, кто сейчас учится или планирует карьеру в digital, стоит ориентироваться не на массовые позиции, а на узкую экспертизу, требующую глубокого понимания и творческого подхода.

Двадцать два года назад я начинал карьеру в совершенно другом интернете. Выжил и остался востребованным именно благодаря постоянному обучению и готовности меняться вместе с отраслью. Сегодняшние перемены масштабнее, но принцип остается тем же.

Алексей Радкевич одним из первых в регионе начал заниматься поисковой оптимизацией сайтов (Search Engine Optimization), а уже в 2004 году основал собственную фирму «Номер Один», которая через пять лет превратилась в агентство полного цикла «Студия ЯЛ». С 2005 года выступает на конференциях и публикуется в различных онлайн и оффлайн СМИ.

