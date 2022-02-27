Один из лучших сервисов Bank of Business Partners — проверка контрагента

На данный момент, этот сайт насчитывает уже более 70 000 пользователей из 182 стран мира. На платформе Bank of Business Partners есть следующие сервисы: конструктор, аналитика, тендеры, выставки, тренды, бизнес-миссии, экспортный акселератор и проверка контрагента.

Уникальность сервиса в том, что благодаря восьми партнерам сервиса (это крупные отечественные и международные организации, предоставляющие бизнес-данные о контрагентах) можно проверить различные компании из 212 стран мира по базе, которая насчитывает 300 000 000 фирм, и это позволяет охватить практически весь мир.

Площадка BBP — бесплатный спасательный круг для тех, кто планирует или уже ведёт бизнес с иностранными партнерами.

Главный сервис площадки — проверка контрагента

Проверка контрагента – это известный и обширный термин, который обозначает сборку и анализ данных о любом юр. лице и/или ИП. В большинстве случаев, такими проверками занимается специалист службы безопасности фирмы.

Сервис по проверке контрагентов предназначен для всех предпринимателей, как владеющих компаниями, так и небольшим частным бизнесом. Он помогает получить официальную оценку налоговых рисков, разузнать больше информации о компании, изучить заверенную усиленной ЭЦП выписку из ЕГРЮЛ, которая полностью заменяет официальный документ с синей печатью. Помимо этого, этот сервис умеет собирать информационные базы для продаж посредством нескольких критериев, что делает его отличным подспорьем для маркетологов, и продажников.

Целей у проверки партнеров на площадке https://bankofpartners.com/ru/contractor может быть несколько, и каждая из них будет рассмотрена ниже.

Зачем нужно проверять контрагентов

Начинающие бизнесмены часто доверяют свои сбережения и планы не тем людям, потому что не выделяют время для проверки контрагента и надеяться на то, что все предприниматели исключительно честные люди. В результате, они теряют денежные средства или репутацию, а судьба их бизнеса становится неопределенной.

Проверка будущих партнеров позволяет:

Узнать все сведения о контрагенте. Полная проверка поможет понять, с какими компаниями, не стоит вести бизнес. Обнаружить аферистов. Компании-однодневки часто уговаривают на инвестирование, и на этом сотрудничество подходит к концу. Бывает так, что компания отправляет фальшивые бумаги и даже не оформлена как юр. лицо. Защититься от банкротов. Некоторые организации подписывают соглашения с контрагентами даже в процессе ликвидации. Установить нормальные отношения с работниками ФНС. К примеру, налоговая служба может лишить владельца бизнеса налогового вычета, если работники ФНС не будут уверены в том, что бизнесмен провёл полную проверку контрагента, и он исполнил собственные обязательства.

Главная проблема большинства предпринимателей — незнание законов собственной страны. Если вы не уверены в своих силах, вам стоит проверять контрагентов с помощью специальных сервисов и нанять специалиста для консультации.

Важно! В НЗ есть норма, которая ориентирована на борьбу с умышленной оптимизацией налогового обложения. Иначе говоря — любое уменьшение налогов ФНС проверяется несколько раз. Из-за одной маленькой ошибки, работники гос.организации могут начислить налоги в следующем месяце.

Можно ли получить 100% гарантию безопасности сделки с помощью проверки контрагента

100% гарантии просто не существует, так как никто не знает, по каким критериям, вы отбираете потенциального партнера (контрагента), и как он поступит при тех или иных обстоятельствах, некоторые начинают использовать мошеннические схемы уже после долгих лет успешного сотрудничества. Но, не смотря на существование рисков, можно защитить себя от более серьезных проблем, и именно для это можно запустить сервис проверки контрагента и кредитный скоринг.

Почему стоит воспользоваться Bank of Business Partners

Эту платформу выбирают, потому что она обладает следующими преимуществами:

Она позволяет проверить партнеров из разных стран, а не только из РФ. Разработчики регулярно обновляют функционал сервисов. Цель площадки — не взять ваши деньги, а просто вам помочь.

Благодаря платформе Bank of Business Partners, люди защищают свой бизнес и свое будущее.