Московский холдинг планирует запустить элеватор в Купино в 2025 году

Одним из знаковых запусков для АПК Новосибирской области в 2025 году может стать ввод в эксплуатацию элеватора в Купино, который реализует ООО «Метелица» (Дочка ООО «Трансхимэкспорт», Москва. — Ред.).

— Это очень большой проект на 165 тысяч тонн единовременного хранения зерновых продуктов. Он расположен на территории Купинского района, на границе с Казахстаном. Для агропредприятий Кулундинской зоны это стратегическое предприятие, так как здесь традиционно производится много зерна, которое нужно подрабатывать, перерабатывать и хранить. Элеватор настроен на выполнение этой работы, — сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.

По его словам, сейчас на объекте смонтированы все емкости для единовременного хранения, перегрузочные мощности, идет доработка подъездных путей.

Напомним, проект в Купино был анонсирован еще в 2019 году. В рамках представленного на инвестсовете проекта группа «Трансхимэкспорт» планировала провести реконструкцию железобетонного элеватора мощностью 45 тысяч тонн, который эксплуатируется с 1926 года, и поэтапное строительство новых емкостей на 120 тысяч тонн.

Совокупный объем инвестиций в проект составлял на тот момент 1,2 млрд рублей — за счет собственных средств компании. Из них 532 млн (43%) предполагалось направить на эстакады, фундамент, силосы первой очереди (40 тысяч тонн) и т.д. На втором этапе 426 млн рублей инвестор планировал вложить во вторую очередь резервуаров на 40 тысяч тонн и реконструкцию железобетонного элеватора. На третьем этапе предполагалось ввести третью очередь новой силосной группы объемом в 40 тысяч тонн. Завершить модернизацию элеватора инвестор намеревался не позднее 2023 года. К реализации проекта инвестор приступил в 2021 году.

Следующий этап проекта — строительство маслоэкстракционного завода для производства масла и шрот. Мощность производства — 500 тонн в сутки. С каждой тонны сырья инвестор планировал получать около 400 кг масла. В ценах 2021 года проект оценивался в 2-3 млрд рублей.

— Сроки сдачи переносятся и это нормально, так как во время строительства могут изменяться условия реализации проекта. Например, в 2020-2022 годах зерно у нас перевозилось вагонами. В 2024 году логистика полностью перевернулась в пользу зерноконтейнеров. Сейчас инвестор ведет подготовку дополнительных подъездных путей и укрепляет их с учетом новых требований, — пояснил Шинделов.

Что касается завода по производству масла и шрот, то решение о реализации этого проекта, по словам министра, инвестор оставил за собой.

Холдинг «Трансхимэкспорт» — федеральная логистическая структура, занимающаяся организацией экспортных поставок угля и минеральных удобрений.

Ранее редакция сообщала о том, что две компании обеспечили резкий рост экспорта зерна из Новосибирской области.