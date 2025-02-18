На развитие гостиниц в Новосибирской области добавили федеральных денег

Федеральный институт развития малого и среднего предпринимательства АО «Корпорация «МСП» выделила дополнительные средства для продления специального лимита зонтичных поручительств, который позволит гостиничному бизнесу в целом по стране привлечь не менее 25 млрд. рублей до конца 2025 года. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экономического развития Новосибирской области.

Средства планируется потратить на подготовку малых и средних предприятий гостиничного бизнеса к началу туристического сезона, в том числе обновить номерной фонд или приобрести необходимую мебель. Получить их можно в Сбербанке, Альфа-Банке, МСП Банке и Промсвязьбанке.

— Зонтичный механизм предполагает предоставление банкам — партнерам Корпорации МСП лимитов поручительств, в рамках которых финансовые организации выдают кредиты предпринимателям. Такие поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке до 10 лет. Механизм гарантирует банку исполнение обязательств по такому кредиту, тем самым снижая резервы и высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса, — пояснили в пресс-службе министерства.

Напомним, мероприятия нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» с 2025 года выполняются в рамках одноименного федерального проекта нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Новосибирский бизнес активно использует господдержку для развития мест размещения. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Новосибирская область получила федеральное финансирование на строительство модульных гостиниц в 2023-2024 годах, 8 проектов Новосибирской области прошли конкурсный отбор Министерства экономического развития Российской Федерации на 2023-2024 годы и получили государственную поддержку в общем объеме 359,2 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские предприниматели интересуются гостиничным бизнесом. Речь идет о об открытии отелей, глэмпингов и хостелов.