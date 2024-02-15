Спрос на детских и семейных психологов вырос почти на 70% в Новосибирске

Уже второй год подряд в тренде у жителей Новосибирска запросы на детских и семейных психологов: в этом феврале на первых спрос увеличился на 77%, на вторых на 190% .

Согласно исследованиям Авито Услуги, желающих воспользоваться консультациями специалистов стало на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пользователи сайта бесплатных объявлений проявляют больший интерес к психологам с многолетним опытом. Аналитики отметили, что количество объявлений от психологов с опытом работы в 4-7 лет выросло на 9%, с опытом 8-10 лет — на 22%, а с опытом работы от 10 лет — на 16%.

— Предложений от психологов так же стало гораздо больше: на 51% по сравнению с прошлым февралем и на 12% по сравнению с январем уже 2024 года, — подчеркнул руководитель категории «Красота и здоровье» Игорь Санников.

Популярными среди жителей сибирской столицы остаются запросы на специалистов по избавлению от алкоголизма. За год спрос на них вырос на 74%. Предложений в помощи в борьбе с губительным недугом в феврале стало на 116% больше, чем в предыдущем месяце.

Новосибирцам интересны услуги сексологов — за месяц спрос на этих специалистов вырос на 80%. Чаще стали пользоваться услугами гипнотерапевтов — спрос на исцеление в состоянии транса — за месяц вырос на 123%.

Стоит отметить, что избавляться от накопленных проблем сибиряки предпочитают в формате онлайн. Стоимость сеансов варьируется от 1,5 до 2-х тысяч рублей, в зависимости от опыта специалиста.

Самыми дорогими специалистами являются регрессологи. Спецификой их метода — путешествие в прошлые жизни, детские воспоминания, в забытые события юношества, приятные или не очень. Если верить сторонникам регрессологии, воспоминания влияют на настоящее и будущее. Например, тот, кто в предыдущем воплощении погиб при ограблении, будет подсознательно избегать богатства. А человек, который был несчастлив в отношениях, в следующей инкарнации не захочет в них вступать. Стоимость регрессологов начинается от 3000 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске вырос спрос на услуги клинеров.