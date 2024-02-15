Малые реки впишут в генплан Новосибирска

В генплан Новосибирска в 2024-2025 года будут вноситься изменения. Об этом на круглом столе в рамках форума «Строительная неделя» сообщил директор МБУ «Институт градостроительного планирования» Алексей Нестеркин. В частности, мэрия планируется включить в генплан города элементы водно-зеленого каркаса. При этом муниципалитету придется решать серьезную проблему.

Заммэра Анна Терешкова напомнила, что сейчас муниципалитет реализует два крупных проекта, связанных с развитием водно-зеленого каркаса города. Это парк «Арена», который формируется рядом с одноименным ледовым дворцом. В перспективе он станет частью крупнейшей зеленой зоны левобережья — парка «Усть-Тула». Второе проект — парк «Каменка». На его создание город получал федеральные деньги, но не успел реализовать в 2023 году. По словам Терешковой, в 2024 году все работы на объекте будут завершены.

— Благоустройство общественных пространств сегодня становится новой отраслью, — подчеркнула Анна Терешкова, отметив, что к таким проектам проявляют интерес застройщики

Впрочем, такое внимание не случайно. Как пояснила начальник отдела проектов сопровождения благоустройства и озеленения МКУ «Проектная дирекция ДКСМП» Светлана Гижицкая, многочисленные исследования показали, что стоимость недвижимости рядом с благоустроенными водными объектами повышается на 5-15%.

— Внутри такой территории происходит существенное изменение микроклимата. Они создают здоровую среду внутри города. Водный каркас позволяет очищать водные потоки внутри города и делать шаг в сторону естественных водных циклов, как в природных экосистемах, — констатирует она.

— В прошлом году правительство Новосибирской области выделило 20 млн рублей из бюджета на разработку проектно-сметной документации по созданию парка «Чербузы». Ее разработка завершается, надеемся оперативно пройти экспертизу и приступить к реализации парка. Его протяженность составит 2,5 км, а площадь — около 14 га, — пояснил гендиректор компании Таймураз Касаев.

Участвующие в круглом столе застройщики уже реализуют проекты пойменных парков, которые вписываются в водный каркас, и намерены продолжать их развитие. Речь идет о парке на реке Ельцовка (ГК «Химметал»), создании парка «Чербузы» (ООО «Д54 Недвижимость»), набережной реки Обь (ГК «Брусника»).

Замминистра природных ресурсов Новосибирской области Юрий Марченко напомнил участникам круглого стола, что сегодня по всем водным объектам установлены и нанесены на кадастр береговые линии.

Анна Терешкова также напомнила, что сейчас в Новосибирске разрабатывается туристический код центра города, включающий системное благоустройство и озеленение Новосибирска. Кроме того, в каждом районе создается подразделение, которое будет заниматься озеленением улиц. С 2024 года в районах начнется озеленение основных магистралей.

Ранее редакция сообщала о том, что при формировании водно-зеленого каркаса в Новосибирске будет использован французский опыт.