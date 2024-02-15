Малые реки впишут в генплан Новосибирска

В генплан Новосибирска в 2024-2025 года будут вноситься изменения. Об этом на круглом столе в рамках форума «Строительная неделя» сообщил директор МБУ «Институт градостроительного планирования» Алексей Нестеркин. В частности, мэрия планируется включить в генплан города элементы водно-зеленого каркаса. При этом муниципалитету придется решать серьезную проблему.
Заммэра Анна Терешкова напомнила, что сейчас муниципалитет реализует два крупных проекта, связанных с развитием водно-зеленого каркаса города. Это парк «Арена», который формируется рядом с одноименным ледовым дворцом. В перспективе он станет частью крупнейшей зеленой зоны левобережья — парка «Усть-Тула». Второе проект — парк «Каменка». На его создание город получал федеральные деньги, но не успел реализовать в 2023 году. По словам Терешковой, в 2024 году все работы на объекте будут завершены.
— Благоустройство общественных пространств сегодня становится новой отраслью, — подчеркнула Анна Терешкова, отметив, что к таким проектам проявляют интерес застройщики
Впрочем, такое внимание не случайно. Как пояснила начальник отдела проектов сопровождения благоустройства и озеленения МКУ «Проектная дирекция ДКСМП» Светлана Гижицкая, многочисленные исследования показали, что стоимость недвижимости рядом с благоустроенными водными объектами повышается на 5-15%.
— Внутри такой территории происходит существенное изменение микроклимата. Они создают здоровую среду внутри города. Водный каркас позволяет очищать водные потоки внутри города и делать шаг в сторону естественных водных циклов, как в природных экосистемах, — констатирует она.
— В прошлом году правительство Новосибирской области выделило 20 млн рублей из бюджета на разработку проектно-сметной документации по созданию парка «Чербузы». Ее разработка завершается, надеемся оперативно пройти экспертизу и приступить к реализации парка. Его протяженность составит 2,5 км, а площадь — около 14 га, — пояснил гендиректор компании Таймураз Касаев.
Замминистра природных ресурсов Новосибирской области Юрий Марченко напомнил участникам круглого стола, что сегодня по всем водным объектам установлены и нанесены на кадастр береговые линии.
Анна Терешкова также напомнила, что сейчас в Новосибирске разрабатывается туристический код центра города, включающий системное благоустройство и озеленение Новосибирска. Кроме того, в каждом районе создается подразделение, которое будет заниматься озеленением улиц. С 2024 года в районах начнется озеленение основных магистралей.
Ранее редакция сообщала о том, что при формировании водно-зеленого каркаса в Новосибирске будет использован французский опыт.
Иллюстрация — скрин с видео круглого стола
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