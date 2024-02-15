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Малые реки впишут в генплан Новосибирска

  • 15/02/2024, 13:10
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Малые реки впишут в генплан Новосибирска
Внесение изменений в генплан города намечено на 2024-2025 годы.

В генплан Новосибирска в 2024-2025 года будут вноситься изменения. Об этом на круглом столе в рамках форума «Строительная неделя» сообщил директор МБУ «Институт градостроительного планирования» Алексей Нестеркин. В частности, мэрия планируется включить в генплан города элементы водно-зеленого каркаса. При этом муниципалитету придется решать серьезную проблему.

Парк Усть-Тула представили на суд общественности в Новосибирске

Парк Усть-Тула представили на суд общественности в Новосибирске

— Федеральный закон о дачной и гаражной амнистии дает возможность оформлять участки и объекты, в том числе капитальные гаражи. С этим проблематично бороться. При этом данные объекты перекрывают свободный доступ к береговой полосе,  — отметил Нестеркин.

Заммэра Анна Терешкова напомнила, что сейчас муниципалитет реализует два крупных проекта, связанных с развитием водно-зеленого каркаса города. Это парк «Арена», который формируется рядом с одноименным ледовым дворцом. В перспективе он станет частью крупнейшей зеленой зоны левобережья — парка «Усть-Тула». Второе проект — парк «Каменка». На его создание город получал федеральные деньги, но не успел реализовать в 2023 году. По словам Терешковой, в 2024 году все работы на объекте будут завершены.

— Благоустройство общественных пространств сегодня становится новой отраслью, — подчеркнула Анна Терешкова, отметив, что к таким проектам проявляют интерес застройщики

Впрочем, такое внимание не случайно. Как пояснила начальник отдела проектов сопровождения благоустройства и озеленения МКУ «Проектная дирекция ДКСМП» Светлана Гижицкая, многочисленные исследования показали, что стоимость недвижимости рядом с благоустроенными водными объектами повышается на 5-15%.

Малые реки впишут в генплан Новосибирска

— Внутри такой территории происходит существенное изменение микроклимата. Они создают здоровую среду внутри города. Водный каркас позволяет очищать водные потоки внутри города и делать шаг в сторону естественных водных циклов, как в природных экосистемах, — констатирует она.

Новосибирск поделился опытом создания водно-зеленого каркаса на примере Ельцовского парка

Новосибирск поделился опытом создания водно-зеленого каркаса на примере Ельцовского парка

Участвующие в круглом столе застройщики уже реализуют проекты пойменных парков, которые вписываются в водный каркас, и намерены продолжать их развитие. Речь идет о парке на реке Ельцовка (ГК «Химметал»), создании парка «Чербузы» (ООО «Д54 Недвижимость»), набережной реки Обь (ГК «Брусника»).

— В прошлом году правительство Новосибирской области выделило 20 млн рублей из бюджета на разработку проектно-сметной документации по созданию парка «Чербузы».  Ее разработка завершается, надеемся оперативно пройти экспертизу и приступить к реализации парка. Его протяженность составит 2,5 км, а площадь — около 14 га, — пояснил гендиректор компании Таймураз Касаев.

Замминистра природных ресурсов Новосибирской области Юрий Марченко напомнил участникам круглого стола, что сегодня по всем водным объектам установлены и нанесены на кадастр береговые линии.

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— Теперь нет вопросов, где вода, а где суша. Установлены водоохранные зоны, защитные полосы — а это зоны со сложными условиями использования. Не всем это нравится, не везде изменения прошли удачно, но такова жизнь. Поэтому просто так выйти сделать то, что хочется, не получится, — предупредил чиновник. — Также напомню, что Новосибирск вошел в нацпроект «Экология» по сохранению водных объектов — «Чистая Обь». Мы дополнительно включили в перечень предложений по расчистке четыре малые реки города, в том числе две Ельцовки и Тулу. Все предложения отсметчены, продуманы и находятся в Минстрое. По водным объектам Новосибирска сейчас нужна большая работа, так как они серьезно деградировали. Убирать мусор по берегам уже недостаточно. Хотелось бы совместно с городом запустить эту работу.

Анна Терешкова также напомнила, что сейчас в Новосибирске разрабатывается туристический код центра города, включающий системное благоустройство и озеленение Новосибирска. Кроме того, в каждом районе создается подразделение, которое будет заниматься озеленением улиц. С 2024 года в районах начнется озеленение основных магистралей.

Ранее редакция сообщала о том, что при формировании водно-зеленого каркаса в Новосибирске будет использован французский опыт

Иллюстрация — скрин с видео круглого стола

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : пойменные парки малые реки Водно-зеленый каркас


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