Спрос на франшизы в сфере строительства вырос в пять раз в Новосибирске

С января по апрель 2025 года в Новосибирской области больше всего вырос спрос на франшизы в сфере строительства (в 5 раз), на втором месте оказалось производство (в 2,5 раза), а на третьем автобизнес (+38%).

Если смотреть динамику за год, то показатели несколько иные. По сравнению с апрелем 2025 года заметнее всего спрос увеличился в сфере производства (в 2,5 раза). На второй позиции оказалась торговля (в 2 раза), а на третьей ИТ (+47%). Об этом рассказали аналитики Авито Бизнес 360, изучив спрос и предложение в категориях «Франшизы» и «Готовый бизнес» в Новосибирске за I квартал 2025 года.

В целом спрос на франшизы в Новосибирске в первом квартале 2025 года остался на уровне IV квартала 2024 года и даже показал незначительный прирост. При этом больше всего запросов было зафиксировано в сфере ИТ (27%), где средний размер паушального взноса составляет 200 тыс. рублей. Далее следует сфера торговля (23%). Здесь средний взнос составил 600 тыс. рублей. Топ-3 замыкает производство (19% запросов) с паушальным взносом 150 тыс. рублей.

— Предприниматели активно ищут проверенные и надежные модели для инвестиций. Поскольку порог входа в такой бизнес обычно ниже, чем в готовое дело, франчайзинг предоставляет уникальные преимущества, позволяя начать бизнес с минимальными рисками. Работая под известным брендом и используя отлаженные процессы, предприниматели могут быстрее выйти на рынок, что особенно важно в условиях волатильности рынка, — рассказал директор бизнес-направления «Avito Бизнес 360» Илья Дудковский.

В целом число объявлений о поиске франчайзи за год выросло на 8%. Заметнее всего поднялся объем предложений в сфере арендного бизнеса (в 7 раз), ПВЗ (в 2 раза) и бизнеса в сфере торговли (+65%).

Подавляющее большинство пользователей (88%) интересует готовый бизнес. Одновременно возрастает и количество желающих присоединиться к выстроенному делу в качестве партнера. За квартал число таких запросов выросло на 12%, а за год — на 20%. При этом желающих взять бизнес в аренду стало меньше.

Наибольший рост спроса за квартал показали сферы ИТ (+46%), услуг (+22%) и пункты выдачи заказов (+2%). За год значительнее всего вырос спрос на ПВЗ (х3 раза), бизнес в сфере ИТ (х2,5 раза) и туристический бизнес (+78%).

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск находится на пятом месте в топ-5 городов миллионников по интересу предпринимателей к открытию гостиничного бизнеса. Речь идет о об открытии отелей, глэмпингов и хостелов и т.д.