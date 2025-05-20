Объявлены торги на строительство концессионных школ в Новосибирске

На сайте госзакупок появились лоты по поиску подрядчиков для строительства двух школ в Новосибирске. За строительство и оснащение школы на 1100 мест по ул. Пролетарская в Октябрьском районе заказчик — ООО «Школа на Пролетарской» — готов заплатить 2,1 млрд рублей. За школу на 825 мест по ул. Большая в Ленинском районе — 1,88 млрд рублей. Заказчиком выступает ООО «Школа в Ленинском районе». Итоги торгов планируется подвести в начале июня.

— Срок выполнения строительно-монтажных работ по строительству объекта и его полном оснащению —12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи строительной площадки, — уточняется в документации.

Учредителем ООО «Школа на Пролетарской» и ООО «Школа в Ленинском районе» является ООО «Новая школа». Этот же учредитель управляет организациями ООО «Школа на Николая Сотникова», ООО «Школа на Спортивной», ООО «Школа в Кировском районе» и ООО «Школа в Октябрьском районе».

Напомним на минувшей неделе стало известно, что минстрой Новосибирской области планирует заключить договор на снос шести концессионных школ. Об этом сообщал замгубернатора Роман Теленчинов. По его словам, 15 мая планировалось заключить договор по сносу, построенных прежним концессионером объектов. Заключить договоры с новыми подрядчиками планируется 14 июня. К этом моменту необходимо обеспечить снос предыдущих объектов до фундамента и подготовить шесть площадок

— Предварительно с потенциальными участниками конкурсов и подрядчиками обговорены сметы и сроки строительства. Есть необходимость в корректировке проектных решений, которые заложены предыдущим подрядчиком, — говорил Роман Теленчинов.

Соблюдение этого сроков строительства Минстрой будет контролировать в ежедневном режиме.

Напомним, соглашение о строительстве школ в Новосибирске было заключено в 2021 году. Подрядчик должен был построить 6 школ на 5775 мест. По первоначальному соглашению строительство школ должно было стартовать в 2022 году. Срок реализации проекта — 15 лет. Капитальные затраты с НДС (на осень 2021 года) составляли около 8 млрд, из них на проектирование — 162 млн, на строительство — 6,4 млрд, на оснащение — 1,3 млрд. Стоимость, включая проектирование, — 72,3 тысячи рублей за кв. м (без оборудования).

На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов были выделены 3,1 млрд рублей, которые освоены концессионером, отмечали в прокуратуре. Первоначально срок ввода объектов был февраль 2023 года. Позже он был передвинут на декабрь 2023 и вновь сорван.

В мае 2024 года глава инспекции Госстройнадзора сообщил, что концессионная школа на улице Николая Сотникова строится с нарушениями. Также в мае был задержан директор концессионера. Ущерб государству составил 3,1 млрд рублей, поясняла прокуратура. Общая строительная готовность объектов на тот момент составляла 18-22%.

В марте 2025 года на площадке одной из концессионных школ в Октябрьском районе произошло обрушение. Погибли два человека.

Ранее редакция сообщала о том, что концессионные школы в Новосибирске облбюджет направит 3,8 млрд рублей.