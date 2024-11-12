В центре Новосибирска, на улице Урицкого, высадили более 150 деревьев и сотни кустарников

Преображение улицы Урицкого продолжается: более 150 саженцев черемухи и 700 кустов рябинника высадили полосой вдоль тротуара протяженностью более полутора километров. Они призваны отгораживать живым щитом пешеходную зону от проезжей части. Специалисты контролировали работы с крупномерными саженцами, сейчас у них наступил период покоя и адаптации на новом месте.

— Период адаптации у деревьев занимает от года до двух лет, — пояснила начальник отдела сопровождения проектов озеленения и благоустройства МКУ «Проектная дирекция департамента культуры, спорта и молодежной политики» Светлана Гижицкая.

Через два года молоденькие деревья и кустарники наберут силу и станут главным природным украшением улицы. Хотя главной задачей благоустроителей было создать на этой территории не просто эстетичную, но и безопасную зону. Еще три года назад в мэрию начали поступать систематические жалобы местных жителей на падение ветвей и стволов вдоль аллеи. Сначала попытались решить проблему санитарной обрезкой, но в процессе работы стало понятно, что этого недостаточно. Деревья, высаженные в 70-х годах прошлого века, реанимировать невозможно, черемуха Маака ― очень недолговечный сорт, живет не более полувека. Проведенные дендрологические исследования подтвердили, что 87% деревьев приобрели повреждения крон и корневой системы и являются аварийно-опасными. После этого и было решено провести комплексную реконструкцию зеленых насаждений: убрать аварийные деревья и высадить крупномерные саженцы.

— Аварийные деревья менять необходимо — это 100%, — подтверждает директор ООО «Эдельвейс» Елена Кузьмина. — При таком проценте повреждений они представляют опасность не только здоровью, но и жизни людей. Замечательно, что благоустроители высадили именно черемуху. Она очень хорошо приживается в нашем регионе, у нее крепкая стволовая система. Все климатические сроки и правила высадки подрядчиком соблюдены, можно быть уверенными, что деревья приживутся и простоят десятилетия.

Еще 30 августа горожане обсудили и одобрили проект реконструкции, разработанный с учетом истории улицы Урицкого и ее зеленой айдентики. Специалисты предложили сохранить девять молодых деревьев черемухи, пересадить их в новые места на зеленых полосах между тротуаром и автомобильной дорогой, восстановить аллею 158 новыми полноразмерными саженцами черемухи Маака, а также высадить 775 саженцев рябинника рябинолистного. И 16 сентября подрядчик приступил к работам.

— По просьбам жителей мы оставили часть растений, рекомендованных к пересадке. Так как количество саженцев осталось прежним — уплотнили рассадку на других участках. После ремонта автомобильной дороги у нас увеличилась площадь озеленения ― освобождены участки бывших парковочных территорий. Мы продолжим их озеленение весной, — рассказала Гижицкая.

Работы проходили в точном соответствии с агрономическими сроками, ведь саженцы лучше всего высаживать в октябре, а завершились раньше запланированных сроков.

— Основная задача ― замена грунта, посадка деревьев и кустарников ― выполнена. По срокам мы идем с большим опережением. Сделали бы еще раньше, но технология требовала поливки, мульчевания, а у заказчика появлялись замечания, которые мы оперативно устраняли, — рассказал представитель подрядной организации Виталий Антропов.

Сейчас, когда все работы позади, проектировщики проводят их техническую приемку: осматривают каждое растение, проверяют качество подвязки, бордюрные ленты, а также качество укрытия деревьев и кустарников щепой. По контракту подрядчик должен ухаживать за растениями весь следующий год. Специалисты отдела сопровождения проектов озеленения и благоустройства МКУ «Проектная дирекция департамента культуры, спорта и молодежной политики» дали подрядчику рекомендации по уходовым мероприятиям.

Отметим, что в этом году на улице Урицкого прошел целый комплекс благоустроительных мероприятий. Полномасштабному обновлению зеленой зоны предшествовал капитальный ремонт дорожного полотна и обустройство тротуаров и парковочных карманов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». И через пару лет, когда саженцы дадут цвет, эта территория станет главным украшение тихого центра Новосибирска.

Напомним, в этом году, помимо улицы Урицкого, мэрия реализовала пилотный проект по восстановлению газонов еще в трех районах: Дзержинском, Первомайском и Советском.