В Первомайском районе Новосибирска горело общежитие

Вечером 11 ноября в Первомайском районе Новосибирска произошло возгорание в здании общежития.

Жильцам пришлось срочно покинуть здание.

На втором этаже здания по адресу улица Шукшина, 17, вспыхнул огонь. Пламя быстро охватило всё жилое помещение, и из окон повалил густой дым и языки пламени.

На место оперативно прибыли пожарные.

По словам одного из комментаторов в паблике АСТ-54, здание пострадало из-за проводки.

Как сообщили жильцы общежития, пожарным пришлось приложить значительные усилия, чтобы потушить пламя.

— Пожарки только успевают водой заправляться, — написал пользователь в комментариях.

Как сообщили в региональном МЧС, спасено 15 человек, один получил ожог рук, от госпитализации отказался.

Точную причину пожара установят дознаватели МЧС.

Стоит отметить, что за прошлую неделю в Новосибирске произошло 39 пожаров .

Погибших — нет, один человек травмирован.

Больше всего пожаров зафиксировано в жилом секторе — 16.

Если сравнить данные за неделю с результатами аналогичного периода прошлого года, то можно увидеть, что количество пожаров возросло. В 2023 году за неделю произошло 28 буйств пламени.

Ранее редакция сообщала о том, что более 80 пожаров произошло в Новосибирской области.