В Первомайском районе Новосибирска горело общежитие

Вечером 11 ноября в Первомайском районе Новосибирска произошло возгорание в здании общежития.
Жильцам пришлось срочно покинуть здание.
На втором этаже здания по адресу улица Шукшина, 17, вспыхнул огонь. Пламя быстро охватило всё жилое помещение, и из окон повалил густой дым и языки пламени.
На место оперативно прибыли пожарные.
По словам одного из комментаторов в паблике АСТ-54, здание пострадало из-за проводки.
Как сообщили жильцы общежития, пожарным пришлось приложить значительные усилия, чтобы потушить пламя.
— Пожарки только успевают водой заправляться, — написал пользователь в комментариях.
Как сообщили в региональном МЧС, спасено 15 человек, один получил ожог рук, от госпитализации отказался.
Точную причину пожара установят дознаватели МЧС.
Стоит отметить, что за прошлую неделю в Новосибирске произошло 39 пожаров .
Погибших — нет, один человек травмирован.
Больше всего пожаров зафиксировано в жилом секторе — 16.
Если сравнить данные за неделю с результатами аналогичного периода прошлого года, то можно увидеть, что количество пожаров возросло. В 2023 году за неделю произошло 28 буйств пламени.
Ранее редакция сообщала о том, что более 80 пожаров произошло в Новосибирской области.
Источник фото: АСТ-54
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