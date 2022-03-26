Новая льготная ипотека — под 12% годовых

23 марта президент России принял решение о продлении льготной ипотеки. Теперь ставка по ней составляет 12% годовых, а предельный объем кредита для регионов — 6 млн рублей, минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости квартиры. Для сравнения: по стандартным программам банки предлагают жилищные кредиты по 23-25% годовых.

Банки уже начали работать по этой программе. В частности, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин 25 марта заявил в интервью РБК ТВ, что ипотечная госпрограмма с новыми условиями будет пользоваться спросом у клиентов и достигнет уровня в 75-80% от общего объема продаж. По оценке банка, условия по программе для населения по-прежнему остаются гораздо выгоднее базовых банковских продуктов.

— Расширение максимальной суммы кредита в 2-4 раза и дополнительные субсидии государства позволят кратно увеличить число потенциальных заемщиков и сохранить необходимую доступность ипотеки в России, — отмечают в ВТБ.

— Ипотека под 12% выглядит выгодной на фоне текущих условий стандартной ипотеки под 20% и выше, — отмечает Алексей Попов, руководитель «Циан.Аналитики». — Прежние условия ипотечного льготного кредитования охватывали лишь десятую часть рынка новостроек крупных городов. Возврат прежних лимитов кредитования поддержит отрасль, но очень многое будет зависеть от динамики доходов населения, ситуации на рынке труда и общей уверенности в завтрашнем дне, то есть тех факторов, которые для оформления ипотеки не менее важны, чем число процентных пунктов в кредитном договоре. Дополнительно нужно учесть, что с июня 2021 года — когда действовал аналогичный лимит — средняя стоимость квадратного метра по крупным городам увеличилась почти на четверть, а текущая ставка по кредиту при этом — выше в два раза.

Эксперты «Циан.Аналитики» отметили, что при минимальном взносе в 20% обновленная льготная ипотека. С прежним трехмиллионным лимитом доля подходящих под программу господдержки квартир была на уровне 8%. Средняя площадь жилья, подходящего под обновленную субсидию, — 48,3 кв. м вместо прежних 34 кв. м с трехмиллионным лимитом, то есть фактически купить можно на комнату больше.

При этом в банках наблюдается активный рост выдач по другим госпрограммам. По итогам трех недель месяца ВТБ оформил более 8 тысяч ипотечных кредитов по госпрограммам на сумму свыше 30 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом февраля выдачи выросли на 35%. Наибольший объем продаж по льготным кредитам с начала марта (более 65%) пришелся на «Семейную ипотеку» — почти 20 млрд рублей. По ипотеке с господдержкой клиенты заключили сделки на 10 млрд рублей, а в рамках «Дальневосточной ипотеки» ВТБ выдал больше 1 млрд рублей.

Банк «Открытие» на минувшей неделе объявил, что снижает ставку по программам «Семейная ипотека» и «Дальневосточная ипотека». В рамках акции ставка по «Семейной ипотеке» составит от 4,85 до 5,15% годовых, по «Дальневосточной ипотеке» — от 0,1%.

По программе «Семейная ипотека» семьи с ребенком, рожденным после 1 января 2018 года, могут оформить или рефинансировать ипотечный кредит на квартиру в новостройке. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей, срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 15 до 80%.

Ранее аналитики ВТБ прогнозировали, что в 2022 году на российском ипотечном рынке произойдет перераспределение клиентского спроса. По оценке банка, заемщики увеличат спрос на новостройки, особенно на фоне модернизации госпрограммы.

— В связи с ростом ставок на ипотечное кредитование этот объем жилищного строительства требует особого внимания. Все объекты взяты под контроль, — сообщают в муниципалитете.

В Новосибирске, по данным мэрии города, сегодня в стадии строительства находятся 4,2 млн кв. м жилья, это 484 дома. Из них 43 — объекты, которые строятся с нарушением сроков исполнения договоров долевого участия. Строительство 142 объектов ведется в рамках эскроу-счетов и проектного финансирования, еще 256 объектов — это 2 млн кв. м жилья — в старом формате: источниками финансирования являются средства от заключенных договоров долевого участия.

При этом сами застройщики считают, что даже обновленных условий льготной госпрограммы ипотеки недостаточно для нормализации ситуации со спросом на рынке новостроек. На минувшей неделе на комитете по строительству регионального парламента вновь был поднят вопрос о господдержке ипотеки на региональном уровне.

Напомним, предыдущая программа льготной ипотеки, которая действовала в 2020-2021 годах выдавалась по ставкам около 6% годовых. Спрос на жилищные кредиты, а также на квартиры в новостройках резко вырос, что привело к не менее резкому росту цены квадратного метра.