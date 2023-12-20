Андрей Травников рассказал о планах и проблемах Южного транзита

— Южный транзит, как магистральная дорога, необходим. И он все равно состоится. Но объективно понимаем, что пока четвертый мост не закончим, наверное, привлечь дополнительные серьезные средства из федерального бюджета у нас не получится. И плюс из-за банкротства «Сибмоста» сроки реализации Восточного обхода были смещены вправо, а Юго-Западный транзит как магистраль, как транзитная магистраль заработает только тогда, когда будет выход на Восточный обход, — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года. В прошлом году конкурс по поиску подрядчика для проведения проектно-изыскательских работ по строительству Южного транзита был отменен.

Он добавил, что решение о реализации проекта уже принято, расходы на проектирование предусмотрены в бюджете.

— В связи с тем, что он выполняет не только транзитную функцию, но и решает внутригородские проблемы, было принято решение начинать реализацию этого проекта, но только в части — с левого берега, где наиболее острые проблемы, — добавил глава региона.

По словам Андрея Травникова, документация для строительства объекта будет готова в первом квартале 2025 года.

В ноябре 2023 года ГКУ Новосибирской области «Мост» заключило договор с новосибирским ООО «Росинсталпроект» на выполнение проектных и изыскательских работ по участку Южного транзита Новосибирска. Стоимость контракта составит 385,8 млн руб., при начальной стоимости в 543,9 млн руб. Подрядчику необходимо разработать участок дороги от трассы Р-254 «Иртыш» до Р-256 протяженностью 9,47 км (Левобережная часть транзита). Ее ширина составит 4-6 полос. Все параметры будут уточняться в ходе работы проектировщика. В проектной документации необходимо предусмотреть строительство местных проездов, тротуаров, подземных пешеходных переходов, пешеходных мостов через проектируемую автомобильную дорогу и через реку Тула для обеспечения транспортной и пешеходной доступности жителей города. Кроме того, исполнитель должен будет выполнить сбор исходных данных для переноса и спрямления русла реки Тула.

«Южный транзит» должен перераспределить транспортные потоки на магистральных улицах Новосибирска, замкнуть создаваемое транспортное кольцо вокруг города, а также расширить мощность транспортно-логистических коридоров Запад-Восток и Север-Юг и Сибирского транзита грузо- и пассажиропотока между Юго-Восточной Азией и Западной Европой. Сейчас построена часть «Южного транзита» – Бугринский мост.

Ранее редакция сообщала, что Южный транзит спроектирует компания близкая к Новосибирскавтодору.