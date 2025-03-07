В Новосибирске компания «РЖД» задолжала подрядчикам 83 млн рублей

Долгое время ОАО «Российские железные дороги» не рассчитывалось с подрядчиками, которые проводили строительные работы в Новосибирске. Только после вмешательства транспортной прокуратуры государственная компания погасила долги.
Как сообщили в надзорном ведомстве, должником является структурное подразделение корпорации — АО «РЖДстрой». Осенью прошлого года компания не расплатилась по выполненным контрактам с несколькими фирмами и предпринимателями. Все работы были выполнены, а товары поставлены в срок. Общая сумма задолженности составила около 83 миллионов рублей.
— Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о публичных закупках. Транспортный прокурор внес управляющему трестом представление об устранении нарушений закона, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
После его рассмотрения долг был полностью погашен.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирец погасил долг почти в полмиллиона, чтобы улететь в Китай. Мужчина сам вышел на связь с судебными приставами.
Источник фото: Infopro54, автор- Геннадий Мочалов
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