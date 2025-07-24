Суд заочно арестовал экс-совладельца новосибирского магазина «Бахетле»

Кировский районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следствия и заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для совладельца магазинов «Бахетле» и «Добрянка» Евгения Насоленко, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области. Его обвиняют в совершении нескольких преступлений, в том числе преднамеренном банкротстве и мошенничестве.

— Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца со дня его фактического задержания на территории России, либо с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае его экстрадиции или депортации на территорию РФ в пределах срока предварительного следствия, — говорится в сообщении.

По данным следствия, 30 мая 2024 года в отношении Евгения Насоленко было возбуждено уголовное дело по статье «Преднамеренное банкротство», в апреле 2025 года следствие заочно привлекло его в качестве обвиняемого по дополнительным статьям: «Мошенничество в особо крупном размере» и «Преднамеренное банкротство с отягчающими обстоятельствами».

В мае 2025 года Насоленко был объявлен в международный розыск, и суд заочно арестовал его на 2 месяца с момента экстрадиции в Россию. Однако в июне и.о. прокурора Кировского района отменил это постановление. 23 июля бизнесмен повторно объявлен в международный розыск.

Стоит отметить, что бизнесмен уже привлекался к уголовной ответственности: его обвиняли в махинациях с налогами. Летом 2019 года Арбитражный суд Новосибирской области признал ООО «Ритейл центр», руководителем которого являлся Насоленко, банкротом. На тот момент ему было предъявлено более 60 исков на общую сумму свыше 80 млн рублей. Впоследствии количество исков увеличилось почти до 90, а сумма до 0.5 млрд. «Ритейл центр» был оператором сети «Универсамов удачных покупок» основателями которой были Евгений и Виталий Насоленко. В начале 2023 года приговорил первого к трем годам лишения свободы условно за уклонение от уплаты налогов на сумму 173,1 млн руб.

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