Спрос на учителей в Новосибирской области продолжает расти

В Новосибирской области сохраняется дефицит кадров в сфере образования. По данным министерства образования региона, в школах не хватает около тысячи учителей среднего звена. Особенно востребованы преподаватели начальных классов, физики, математики и иностранных языков. В Новосибирской области дефицит учителей на конец апреля составлял около 700 человек. Наиболее востребованными также же были учителя начальных классов, математики, учителя русского языка и литературы, иностранного языка, физики.

— Ожидается, что спрос на педагогов в Новосибирской области продолжит расти, а зарплаты будут медленно увеличиваться. Но министерство образования пытается привлечь педагогические кадры не столько заработком, сколько дополнительными мерами поддержки, — прокомментировала Сибкрай.ru ситуацию генеральный директор сервиса по поиску работы GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

По данным сервиса, за год средняя зарплата учителей в регионе увеличилась на 21,7%. В мае 2024 года она составляла 33 188 рублей, а в мае 2025 года уже 40 282 рубля. Министерство образования Новосибирской области обещало, что в 2025 году зарплата вырастет до 77 тысяч при нагрузке 1,5 ставки.

Напомним, что с 1 сентября 2025 года старшекурсники непедагогических вузов смогут вести уроки после третьего курса обучения и освоения программы по направлению «Образование и педагогические науки». Студенты будут преподавать только соответствующие их специальности предметы. Таком образом Госдума хочет решить вопрос с дефицитом педагогов.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 сентября в школах России ограничат объем домашних заданий. Новые нормы установлены законодательно.