Диабет и сердечно-сосудистые заболевания не освободят мобилизованных от службы в армии

По данным Министерства обороны РФ, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания не включат в список заболеваний, являющихся основанием для освобождения от военной службы. Это касается и тех граждан, которые призваны в рамках частичной мобилизации, передает «Интерфакс».

На заседании координационного совета уполномоченных по правам человека заместитель начальника главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Серговенцев отметил, что, если вносить диабет, то придется внести в соответствующий список и гипертоническую болезнь, затем цепочка продолжится, и в итоге не останется ни одного военнослужащего, потому что у всех есть хронические заболевания.

Поэтому он сослался на соответствующее постановление правительства, которое и призвал выполнять (сфера регулируется ФЗ № 31 от 1997 года, Постановлением правительства № 852 от 2006 года и Указом президента о проведении частичной мобилизации).

Александр Серговенцев напомнил, что есть «четко три категории, которые не служат — это уголовное преследование, предельный возраст — 65 лет, и признание (категорией) «Д» — негодным к военной службе».

Ранее редакция сообщала, что за уклонение от военных сборов грозит наказание вплоть до уголовного.